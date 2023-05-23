https://ria.ru/20230523/nauka-1873385776.html
Тепловые аномалии. Ученые выявили новые угрозы для жителей мегаполисов
Тепловые аномалии. Ученые выявили новые угрозы для жителей мегаполисов - РИА Новости, 23.05.2023
Тепловые аномалии. Ученые выявили новые угрозы для жителей мегаполисов
Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) создали алгоритм, позволяющий определить самые жаркие городские территории и... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T09:00
2023-05-23T09:00
2023-05-23T13:16
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
земля
москва
московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) создали алгоритм, позволяющий определить самые жаркие городские территории и разработать меры по снижению опасности для жителей, сообщила пресс-служба вуза.Как пояснили в МИИГАиК, температура в городской среде поднимается выше, чем в сельской местности. Пиковые значения фиксируют в конкретных зонах, так называемых городских островах тепла. Чаще всего они встречаются в мегаполисах, где некоторые торговые центры вырабатывают больше тепла, чем предприятия."Летом в таких зонах уже наблюдаются аномально высокие температуры, из-за этого у местных жителей повышается вероятность гипертонических кризов, инсультов, инфарктов и сердечных приступов, а с наступлением глобального потепления острова тепла станут еще более вредоносными для человека", — рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией городских технологий и пространственного развития Алексей Курлов.Чтобы локализовать такие острова тепла по всей территории России, исследователи разработали алгоритм анализа данных дистанционного зондирования Земли в дальнем инфракрасном спектре. С помощью этой методики можно не только выявить острова тепла, но и выяснить степень нагрева местности и определить наиболее небезопасные для здоровья горожан зоны."Оценивая интенсивность инфракрасного излучения с помощью анализа снимков территорий из космоса, мы получаем данные о температуре поверхности. Используя термальный спектральный канал спутникового снимка, переводим каждый пиксель в точные значения градусов Цельсия. Итогом становится визуализация тепловых спектров с учетом перепадов температуры", — добавил Курлов.Превышающие норму показатели обнаружили на заводах, вокзалах, в спортивных комплексах, торговых и бизнес-центрах. Так, в Москве сильнее всего нагреваются ТЦ "Дубровка" и "Остров мечты", деловой центр "Москва-Сити", Красная и Комсомольская площади и комплекс ЦСКА.Базируясь на результатах исследования, уже можно составлять рекомендации по уменьшению перегрева местности, к примеру создавать водоемы, использовать светлый асфальт либо озеленять крыши, отметил Курлов.Алгоритм будет полезен и при планировании новой инфраструктуры, считает младший научный сотрудник лаборатории Андрей Дозмаров."В дальнейшем мы планируем создать прогностическую модель локальных климатических изменений, которая будет полезна при разработке планов по постройке зданий и дорог в городах. Наша задача — чтобы острова тепла не снижали качество жизни. Мы понимаем, что температура будет повышаться? и ее динамику как критерий нужно учитывать уже сейчас при создании инфраструктуры", — сказал он.Ученый подчеркнул, что такая инновационная разработка впервые примялась к крупным городам, причем ее локализировали по каждому населенному пункту России.В ближайших планах исследователей — разработка цифровых решений для федеральных и региональных ведомств, а также популяризация методов анализа пространственных данных на практике.
https://ria.ru/20230312/nauka-1857101513.html
https://ria.ru/20230510/nauka-1868385839.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, земля, москва, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Земля, Москва, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) создали алгоритм, позволяющий определить самые жаркие городские территории и разработать меры по снижению опасности для жителей, сообщила пресс-служба
вуза.
Как пояснили в МИИГАиК, температура в городской среде поднимается выше, чем в сельской местности. Пиковые значения фиксируют в конкретных зонах, так называемых городских островах тепла. Чаще всего они встречаются в мегаполисах, где некоторые торговые центры вырабатывают больше тепла, чем предприятия.
«
"Летом в таких зонах уже наблюдаются аномально высокие температуры, из-за этого у местных жителей повышается вероятность гипертонических кризов, инсультов, инфарктов и сердечных приступов, а с наступлением глобального потепления острова тепла станут еще более вредоносными для человека", — рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией городских технологий и пространственного развития Алексей Курлов.
Чтобы локализовать такие острова тепла по всей территории России, исследователи разработали алгоритм анализа данных дистанционного зондирования Земли в дальнем инфракрасном спектре. С помощью этой методики можно не только выявить острова тепла, но и выяснить степень нагрева местности и определить наиболее небезопасные для здоровья горожан зоны.
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"Оценивая интенсивность инфракрасного излучения с помощью анализа снимков территорий из космоса, мы получаем данные о температуре поверхности. Используя термальный спектральный канал спутникового снимка, переводим каждый пиксель в точные значения градусов Цельсия. Итогом становится визуализация тепловых спектров с учетом перепадов температуры", — добавил Курлов.
Превышающие норму показатели обнаружили на заводах, вокзалах, в спортивных комплексах, торговых и бизнес-центрах. Так, в Москве сильнее всего нагреваются ТЦ "Дубровка" и "Остров мечты", деловой центр "Москва-Сити", Красная и Комсомольская площади и комплекс ЦСКА.
Базируясь на результатах исследования, уже можно составлять рекомендации по уменьшению перегрева местности, к примеру создавать водоемы, использовать светлый асфальт либо озеленять крыши, отметил Курлов.
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Алгоритм будет полезен и при планировании новой инфраструктуры, считает младший научный сотрудник лаборатории Андрей Дозмаров.
"В дальнейшем мы планируем создать прогностическую модель локальных климатических изменений, которая будет полезна при разработке планов по постройке зданий и дорог в городах. Наша задача — чтобы острова тепла не снижали качество жизни. Мы понимаем, что температура будет повышаться? и ее динамику как критерий нужно учитывать уже сейчас при создании инфраструктуры", — сказал он.
Ученый подчеркнул, что такая инновационная разработка впервые примялась к крупным городам, причем ее локализировали по каждому населенному пункту России.
В ближайших планах исследователей — разработка цифровых решений для федеральных и региональных ведомств, а также популяризация методов анализа пространственных данных на практике.
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