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НАТО несерьезно смотрит на угрозу ядерной войны, заявил Медведев - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:08 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/nato-1873689787.html
НАТО несерьезно смотрит на угрозу ядерной войны, заявил Медведев
НАТО несерьезно смотрит на угрозу ядерной войны, заявил Медведев - РИА Новости, 23.05.2023
НАТО несерьезно смотрит на угрозу ядерной войны, заявил Медведев
Судя по поставкам вооружений Киеву, НАТО несерьезно относится к возможности ядерной войны, а это ошибка - точки невозврата никто не знает, события могут пойти... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:08
2023-05-23T17:08
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
нато
в мире
украина
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Судя по поставкам вооружений Киеву, НАТО несерьезно относится к возможности ядерной войны, а это ошибка - точки невозврата никто не знает, события могут пойти непредсказуемо и ответственность за это будет на альянсе, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью RT. Отвечая на вопрос, насколько реальна угроза ядерного апокалипсиса, он отметил, что, судя по последним шагам альянса, НАТО несерьезно относится к этому сценарию. "Иначе бы НАТО не поставляло такого опасного оружия украинскому режиму. Значит, видимо, они считают, что ядерный конфликт, или ядерный апокалипсис, невозможен, потому что он невозможен никогда", - сказал Медведев. "Они ошибаются. И в какой-то момент события могут пойти совершенно по непредсказуемому сценарию. И ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом Альянсе", - считает он. По словам зампреда Совбеза, точки невозврата никто не знает. "И вот в этом основная опасность. Потому что как только они что-то поставят, потом говорят: а вот, еще вот это поставьте. Там дальнобойные ракеты, или там самолеты вот теперь. И типа всё будет хорошо", - отметил он. "Ничего хорошего не будет. Мы и с этим справимся. Но только будут использоваться всё более и более серьезные виды поражающих средств. Вот, собственно, и всё развитие", - заключил Медведев.
https://ria.ru/20230522/krym-1873310879.html
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дмитрий медведев, нато, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, НАТО, В мире, Украина
НАТО несерьезно смотрит на угрозу ядерной войны, заявил Медведев

Медведев: НАТО несерьезно смотрит на угрозу ядерной войны, поставляя оружие Киеву

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Судя по поставкам вооружений Киеву, НАТО несерьезно относится к возможности ядерной войны, а это ошибка - точки невозврата никто не знает, события могут пойти непредсказуемо и ответственность за это будет на альянсе, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью RT.
Отвечая на вопрос, насколько реальна угроза ядерного апокалипсиса, он отметил, что, судя по последним шагам альянса, НАТО несерьезно относится к этому сценарию.
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"Иначе бы НАТО не поставляло такого опасного оружия украинскому режиму. Значит, видимо, они считают, что ядерный конфликт, или ядерный апокалипсис, невозможен, потому что он невозможен никогда", - сказал Медведев.
«
"Они ошибаются. И в какой-то момент события могут пойти совершенно по непредсказуемому сценарию. И ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом Альянсе", - считает он.
По словам зампреда Совбеза, точки невозврата никто не знает.
«
"И вот в этом основная опасность. Потому что как только они что-то поставят, потом говорят: а вот, еще вот это поставьте. Там дальнобойные ракеты, или там самолеты вот теперь. И типа всё будет хорошо", - отметил он.
"Ничего хорошего не будет. Мы и с этим справимся. Но только будут использоваться всё более и более серьезные виды поражающих средств. Вот, собственно, и всё развитие", - заключил Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевНАТОВ миреУкраина
 
 
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