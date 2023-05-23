https://ria.ru/20230523/nato-1873689787.html

НАТО несерьезно смотрит на угрозу ядерной войны, заявил Медведев

НАТО несерьезно смотрит на угрозу ядерной войны, заявил Медведев - РИА Новости, 23.05.2023

НАТО несерьезно смотрит на угрозу ядерной войны, заявил Медведев

Судя по поставкам вооружений Киеву, НАТО несерьезно относится к возможности ядерной войны, а это ошибка - точки невозврата никто не знает, события могут пойти... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:08

2023-05-23T17:08

2023-05-23T17:08

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

нато

в мире

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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Судя по поставкам вооружений Киеву, НАТО несерьезно относится к возможности ядерной войны, а это ошибка - точки невозврата никто не знает, события могут пойти непредсказуемо и ответственность за это будет на альянсе, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью RT. Отвечая на вопрос, насколько реальна угроза ядерного апокалипсиса, он отметил, что, судя по последним шагам альянса, НАТО несерьезно относится к этому сценарию. "Иначе бы НАТО не поставляло такого опасного оружия украинскому режиму. Значит, видимо, они считают, что ядерный конфликт, или ядерный апокалипсис, невозможен, потому что он невозможен никогда", - сказал Медведев. "Они ошибаются. И в какой-то момент события могут пойти совершенно по непредсказуемому сценарию. И ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом Альянсе", - считает он. По словам зампреда Совбеза, точки невозврата никто не знает. "И вот в этом основная опасность. Потому что как только они что-то поставят, потом говорят: а вот, еще вот это поставьте. Там дальнобойные ракеты, или там самолеты вот теперь. И типа всё будет хорошо", - отметил он. "Ничего хорошего не будет. Мы и с этим справимся. Но только будут использоваться всё более и более серьезные виды поражающих средств. Вот, собственно, и всё развитие", - заключил Медведев.

https://ria.ru/20230522/krym-1873310879.html

https://ria.ru/20230405/voyna-1863061794.html

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дмитрий медведев, нато, в мире, украина