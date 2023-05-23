https://ria.ru/20230523/nato-1873595421.html
СМИ: НАТО заметила тревожную деталь в трансформации ВС России
СМИ: НАТО заметила тревожную деталь в трансформации ВС России - РИА Новости, 23.05.2023
СМИ: НАТО заметила тревожную деталь в трансформации ВС России
НАТО вступает в конкуренцию с трансформирующейся российской армией, пишет Дэвид Бреннан для издания Newsweek."На полях сражений на Украине российские военные... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:03
2023-05-23T13:03
2023-05-23T13:49
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. НАТО вступает в конкуренцию с трансформирующейся российской армией, пишет Дэвид Бреннан для издания Newsweek."На полях сражений на Украине российские военные приобретают то, чего им раньше не хватало, — боевой опыт. На восточном фланге альянсу приходится готовиться к противостоянию с понесшей потери, но ставшей значительно более опытной и хорошо снабженной российской армией", — говорится в публикации. В статье отмечается, что масштабы конфликта наглядно продемонстрировали неподготовленность Запада."Лишь один из примеров — поставки вооружений: зачастую российские артиллеристы за один день выпускают больше снарядов, чем европейские страны в совокупности способны произвести за один месяц. Партнеры Украины поспешили отправить на фронт оружие и боеприпасы из собственных запасов, но теперь перед ними стоит сложная задача — восполнить их", — резюмировал Бреннан.Ранее на полях конференции имени Леннарта Мери в Эстонии военные чиновники НАТО заявили в беседе с Newsweek, что альянс не готов противостоять России — вне зависимости от того, чем закончится украинский конфликт.
https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873544502.html
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россия, украина, нато, в мире, эстония
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, НАТО, В мире, Эстония
СМИ: НАТО заметила тревожную деталь в трансформации ВС России
Newsweek: в НАТО испугались конкуренции с трансформирующейся российской армией