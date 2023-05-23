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Орбан заявил, что Украина не победит без прямого участия войск НАТО
Орбан заявил, что Украина не победит без прямого участия войск НАТО - РИА Новости, 23.05.2023
Орбан заявил, что Украина не победит без прямого участия войск НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить на поле боя без прямого участия войск НАТО, поэтому вместо эскалации конфликта надо... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:35
2023-05-23T12:35
2023-05-23T12:44
специальная военная операция на украине
нато
украина
венгрия
виктор орбан
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ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить на поле боя без прямого участия войск НАТО, поэтому вместо эскалации конфликта надо переходить к его мирному урегулированию."С учетом факта, что НАТО не готова отправлять войска, очевидно, что возможности победить у бедных украинцев нет. Это моя позиция, я всегда предлагал всем, что вместо того, чтобы пытаться вовлечься в войну еще сильнее, надо остановить эскалацию и мы должны выступить за мирные переговоры", - сказал Орбан, выступая на экономическом форуме в Катаре.Орбан ранее заявил, что страны Европы, "как лунатики на крыше", постоянно балансируют на грани войны с Россией. Фактически "косвенная" война, по его словам, уже идет, поскольку Запад поставляет все более смертоносное оружие Киеву и может дойти даже до отправки "миротворческих войск".
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872492144.html
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нато, украина, венгрия, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Украина, Венгрия, Виктор Орбан
Орбан заявил, что Украина не победит без прямого участия войск НАТО
Орбан: Украина не победит без прямого участия НАТО, потому необходимы мирные переговоры