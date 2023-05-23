https://ria.ru/20230523/napadenie-1873599864.html

В школе в Иловле рассказали о выпускнике, ударившем ножом одноклассницу

В школе в Иловле рассказали о выпускнике, ударившем ножом одноклассницу - РИА Новости, 23.05.2023

В школе в Иловле рассказали о выпускнике, ударившем ножом одноклассницу

Ученик школы в Иловле Волгоградской области, напавший на одноклассницу на линейке, не имел конфликтов ни с кем в классе, но очень переживал из-за предстоящих... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:18

2023-05-23T13:18

2023-05-23T13:18

волгоградская область

волгоград

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Ученик школы в Иловле Волгоградской области, напавший на одноклассницу на линейке, не имел конфликтов ни с кем в классе, но очень переживал из-за предстоящих экзаменов, рассказали РИА Новости в учебном заведении. Во вторник СК сообщил, что в школе в поселке Иловля на торжественной линейке одиннадцатиклассник нанес раскладным ножом поверхностное ранение шеи однокласснице. По данным ведомства, здоровью 17-летней девушки сейчас ничего не угрожает. В ходе проверки следствие среди прочего оценит работу руководства школы. "У парня не было ни с кем конфликта в классе, с этой девочкой тоже. Он очень переживал из-за ЕГЭ. В целом тихий и нормальный подросток. Несколько лет назад у него умер отец, мама воспитывает его одна. Есть еще старший брат", - рассказали в школе. На опубликованном в социальных сетях видео школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики. Его мотивы пока неясны.

https://ria.ru/20230522/napadenie-1873372454.html

волгоградская область

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

волгоградская область, волгоград, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)