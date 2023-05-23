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В школе в Иловле рассказали о выпускнике, ударившем ножом одноклассницу - РИА Новости, 23.05.2023
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13:18 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/napadenie-1873599864.html
В школе в Иловле рассказали о выпускнике, ударившем ножом одноклассницу
В школе в Иловле рассказали о выпускнике, ударившем ножом одноклассницу - РИА Новости, 23.05.2023
В школе в Иловле рассказали о выпускнике, ударившем ножом одноклассницу
Ученик школы в Иловле Волгоградской области, напавший на одноклассницу на линейке, не имел конфликтов ни с кем в классе, но очень переживал из-за предстоящих... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:18
2023-05-23T13:18
волгоградская область
волгоград
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Ученик школы в Иловле Волгоградской области, напавший на одноклассницу на линейке, не имел конфликтов ни с кем в классе, но очень переживал из-за предстоящих экзаменов, рассказали РИА Новости в учебном заведении. Во вторник СК сообщил, что в школе в поселке Иловля на торжественной линейке одиннадцатиклассник нанес раскладным ножом поверхностное ранение шеи однокласснице. По данным ведомства, здоровью 17-летней девушки сейчас ничего не угрожает. В ходе проверки следствие среди прочего оценит работу руководства школы. "У парня не было ни с кем конфликта в классе, с этой девочкой тоже. Он очень переживал из-за ЕГЭ. В целом тихий и нормальный подросток. Несколько лет назад у него умер отец, мама воспитывает его одна. Есть еще старший брат", - рассказали в школе. На опубликованном в социальных сетях видео школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики. Его мотивы пока неясны.
https://ria.ru/20230522/napadenie-1873372454.html
волгоградская область
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волгоградская область, волгоград, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Волгоградская область, Волгоград, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В школе в Иловле рассказали о выпускнике, ударившем ножом одноклассницу

В школе в Иловле заявили, что напавший на одноклассницу выпускник ни с кем не конфликтовал

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Ученик школы в Иловле Волгоградской области, напавший на одноклассницу на линейке, не имел конфликтов ни с кем в классе, но очень переживал из-за предстоящих экзаменов, рассказали РИА Новости в учебном заведении.
Во вторник СК сообщил, что в школе в поселке Иловля на торжественной линейке одиннадцатиклассник нанес раскладным ножом поверхностное ранение шеи однокласснице. По данным ведомства, здоровью 17-летней девушки сейчас ничего не угрожает. В ходе проверки следствие среди прочего оценит работу руководства школы.
"У парня не было ни с кем конфликта в классе, с этой девочкой тоже. Он очень переживал из-за ЕГЭ. В целом тихий и нормальный подросток. Несколько лет назад у него умер отец, мама воспитывает его одна. Есть еще старший брат", - рассказали в школе.
На опубликованном в социальных сетях видео школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики. Его мотивы пока неясны.
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