https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873662763.html
Оппозиция предостерегла власти Молдавии от выхода из СНГ
Оппозиция предостерегла власти Молдавии от выхода из СНГ - РИА Новости, 23.05.2023
Оппозиция предостерегла власти Молдавии от выхода из СНГ
Вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча считает, что заявления властей Молдавии о необходимости выхода... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:07
2023-05-23T16:07
2023-05-23T16:07
в мире
молдавия
казахстан
армения
майя санду
снг
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КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча считает, что заявления властей Молдавии о необходимости выхода из соглашений СНГ дорого обойдутся национальной экономике, поскольку даже в кризисный 2022 год объем экспорта молдавской продукции на рынок СНГ в разы увеличился. В понедельник пресс-служба Законодательного собрания Молдавии сообщила, что спикер парламента республики Игорь Гросу обратился к правительству с просьбой инициировать процедуру выхода страны из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ (МПА СНГ). "Заявления Майи Санду и ПДС (правящей партии "Действие и солидарность") популистские и дорого обходятся национальной экономике и гражданам Молдовы. В 2022 году, в этот кризисный год, Молдова экспортировала товаров на более чем 1 миллиард долларов. Как правило, это агропродовольственная продукция, которая больше всего пострадала от правящего режима Санду", - отметил Батрынча на брифинге. Он привел конкретные цифры, демонстрирующие, насколько выгодно экономическое сотрудничество со странами СНГ, на рынок которых у Молдавии свободный доступ. "Будучи в глубоком кризисе Республика Молдова вдвое увеличила экспорт молдавских товаров в Казахстан, который для нас является очень важным партнером. В три раза увеличился экспорт молдавских товаров в Кыргызстан и в Армению, в 2,5 раза - в Туркменистан и на одну треть - в Беларусь. Это только несколько цифр о том, что в реальности выигрывают бизнес-среда, агропредприятия, десятки тысяч работников, которые платят налоги в Молдове. Во время кризиса власти должны бороться за каждый доллар, евро и лей, который может поступить в страну", - подчеркнул он. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что партнерство с СНГ якобы "невыгодно для граждан республики, интересы которых она защищает". Гросу в интервью местным СМИ отмечал, что Кишинев намерен инициировать выход республики из состава МПА СНГ.
https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873627432.html
https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, казахстан, армения, майя санду, снг
В мире, Молдавия, Казахстан, Армения, Майя Санду, СНГ
Оппозиция предостерегла власти Молдавии от выхода из СНГ
Вице-спикер парламента Батрынча: выход Молдавии из СНГ дорого обойдется ее экономике