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Опрос: большинство жителей Молдавии считают, что страной управляют ЕС и США
Опрос: большинство жителей Молдавии считают, что страной управляют ЕС и США - РИА Новости, 23.05.2023
Опрос: большинство жителей Молдавии считают, что страной управляют ЕС и США
Около 60% жителей Молдавии полагают, что страной управляют представители ЕС и США, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал во вторник Институт... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:07
2023-05-23T12:07
2023-05-23T12:07
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майя санду
евросоюз
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КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Около 60% жителей Молдавии полагают, что страной управляют представители ЕС и США, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал во вторник Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Граждан Молдавии спросили, кто на самом деле управляет ситуацией в стране. 59% респондентов полагают, что за этим стоят силы ЕС и США (59% в феврале), 33% верят в независимость президента Майи Санду и правительства (32% ранее), 2% уверены во влиянии России (3% ранее), еще 6% не смогли ответить (6% ранее). Также жителей Молдавии попросили ответить на вопрос, для чего республике выделяется внешняя поддержка. Лишь 27% респондентов думают, что пользу от этого получают граждане страны. При этом 62% опрошенных заявили, что это "акции политического пиара для поддержки партии "Действие и солидарность". Еще 11% не смогли ответить. Опрос проводился с 2 по 19 мая в 92 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1112 респондентов. Максимальная погрешность составляет около 3%.
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молдавия, сша, майя санду, евросоюз, россия, в мире
Молдавия, США, Майя Санду, Евросоюз, Россия, В мире
Опрос: большинство жителей Молдавии считают, что страной управляют ЕС и США
Опрос IMAS: 59 процентов жителей Молдавии считают, что страной управляют ЕС и США