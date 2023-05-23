https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873569907.html
Опрос: большинство жителей Молдавии недовольны курсом развития страны
Опрос: большинство жителей Молдавии недовольны курсом развития страны - РИА Новости, 23.05.2023
Опрос: большинство жителей Молдавии недовольны курсом развития страны
Около 60% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал во вторник Институт... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:45
2023-05-23T11:45
2023-05-23T11:45
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857356520_0:312:3086:2048_1920x0_80_0_0_212923af0d8bc1519f54267e9ea00f20.jpg
КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Около 60% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал во вторник Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 33% (39,1% в апреле). Недовольны выбранным направлением 60% (50,5% ранее). Не смогли ответить 7% респондентов (10,4% ранее). Опрос проводился с 2 по 19 мая в 92 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1112 респондентов. Максимальная погрешность составляет около 3%. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
https://ria.ru/20230521/evrointegratsiya-1873287030.html
https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857356520_254:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_fab495a9a61c6c3f161210f2910517bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире
Опрос: большинство жителей Молдавии недовольны курсом развития страны
IMAS: около 60 процентов жителей Молдавии недовольны курсом развития республики
КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Около 60% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал во вторник Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.
Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 33% (39,1% в апреле). Недовольны выбранным направлением 60% (50,5% ранее). Не смогли ответить 7% респондентов (10,4% ранее).
Санду утверждает, что 80 тысяч человек потребовали вступления Молдавии в ЕС
Опрос проводился с 2 по 19 мая в 92 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1112 респондентов. Максимальная погрешность составляет около 3%.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
"Кукла" против оккупанта. В Молдавии разжигают войну