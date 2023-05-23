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Опрос: большинство жителей Молдавии недовольны курсом развития страны - РИА Новости, 23.05.2023
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11:45 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873569907.html
Опрос: большинство жителей Молдавии недовольны курсом развития страны
Опрос: большинство жителей Молдавии недовольны курсом развития страны - РИА Новости, 23.05.2023
Опрос: большинство жителей Молдавии недовольны курсом развития страны
Около 60% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал во вторник Институт... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:45
2023-05-23T11:45
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Около 60% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал во вторник Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 33% (39,1% в апреле). Недовольны выбранным направлением 60% (50,5% ранее). Не смогли ответить 7% респондентов (10,4% ранее). Опрос проводился с 2 по 19 мая в 92 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1112 респондентов. Максимальная погрешность составляет около 3%. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
https://ria.ru/20230521/evrointegratsiya-1873287030.html
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молдавия, в мире
Молдавия, В мире
Опрос: большинство жителей Молдавии недовольны курсом развития страны

IMAS: около 60 процентов жителей Молдавии недовольны курсом развития республики

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Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Около 60% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал во вторник Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.
Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 33% (39,1% в апреле). Недовольны выбранным направлением 60% (50,5% ранее). Не смогли ответить 7% респондентов (10,4% ранее).
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Опрос проводился с 2 по 19 мая в 92 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1112 респондентов. Максимальная погрешность составляет около 3%.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
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