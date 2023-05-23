https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873566346.html

Шор заявил, что Запад поддерживает власти Кишинева во всем беззаконии

Шор заявил, что Запад поддерживает власти Кишинева во всем беззаконии - РИА Новости, 23.05.2023

Шор заявил, что Запад поддерживает власти Кишинева во всем беззаконии

Правительство Молдавии имеет полную поддержку от Запада во всех незаконных действиях, победа кандидата от оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул на выборах... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T11:29

2023-05-23T11:29

2023-05-23T11:29

в мире

молдавия

илан шор

гагаузия

евросоюз

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство Молдавии имеет полную поддержку от Запада во всех незаконных действиях, победа кандидата от оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул на выборах главы Гагаузии в составе Молдавии - победа народа над несправедливой властью, заявил во вторник лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. "Сегодня Кишинев имеет полную поддержку Запада абсолютно во всех незаконных действиях. Запад устраивает, когда закрывают телеканалы, когда арестовывают оппозицию, когда отменяют законно проведенные выборы", - сказал Шор в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что утверждение победы кандидата от партии "Шор" на выборах главы Гагаузии - справедливое и честное решение апелляционной палаты. "Вчера была победа гагаузского народа. Люди победили над несправедливой властью", - подчеркнул оппозиционер. Шор добавил, что недопуск представителей России в качестве наблюдателей на выборы является несправедливым и неправильным решением. "Запад сегодня, к сожалению, насаждает нам удобную для них риторику и экономическую позицию. Запад насадил (президенту - ред.) Майи Санду враждебную позицию по отношению к России. В конечном итоге за эту позицию вынуждены были платить простые граждане из своего кармана: за газ, электроэнергию и многие другие вещи", - заключил оппозиционер. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона, местный ЦИК объявил о победе Евгении Гуцул с 52,34% голосов. Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, после чего Кишинев инициировал проверки в гагаузском избиркоме. Шестнадцатого мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) пришли с обысками в офис ЦИК автономии и начали изымать списки избирателей. Девятнадцатого мая в НАЦ заявили, что сотрудники ведомства приступили к проверке списков избирателей из Гагаузии в присутствии членов ЦИК автономии и адвокатов. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230511/genotsid-1871127969.html

https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867389130.html

https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865518465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, илан шор, гагаузия, евросоюз