Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заявил, что объем товарооборота между Россией и Китаем вырастет - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:53 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/mishustin-1873534319.html
Мишустин заявил, что объем товарооборота между Россией и Китаем вырастет
Мишустин заявил, что объем товарооборота между Россией и Китаем вырастет - РИА Новости, 23.05.2023
Мишустин заявил, что объем товарооборота между Россией и Китаем вырастет
Товарооборот России и Китая может достичь по итогам года 200 миллиардов долларов, полагает премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T07:53
2023-05-23T07:53
экономика
россия
китай
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851638789_0:871:2049:2023_1920x0_80_0_0_91d4a6e4222feb9835a513e3ebae7a3b.jpg
ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Товарооборот России и Китая может достичь по итогам года 200 миллиардов долларов, полагает премьер-министр России Михаил Мишустин. "Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы наших государств, довести взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов", - сказал Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме.
https://ria.ru/20230523/kooperatsiya-1873532505.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851638789_0:679:2049:2215_1920x0_80_0_0_5145ed8bd3aa04cceefd49997c9617ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, михаил мишустин
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин
Мишустин заявил, что объем товарооборота между Россией и Китаем вырастет

Мишустин: объем товарооборота между Россией и Китаем вырастет до 200 миллиардов долларов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Товарооборот России и Китая может достичь по итогам года 200 миллиардов долларов, полагает премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы наших государств, довести взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов", - сказал Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Кооперация между Россией и Китая укрепит их экономику, заявил Мишустин
Вчера, 07:27
 
ЭкономикаРоссияКитайМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала