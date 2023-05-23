https://ria.ru/20230523/mishustin-1873533966.html
Сотрудничество с Китаем в энергетике остается для России приоритетом
Сотрудничество с Китаем в энергетике остается для России приоритетом - РИА Новости, 23.05.2023
Сотрудничество с Китаем в энергетике остается для России приоритетом
Сотрудничество с Китаем в энергетике остается для РФ безусловным приоритетом, поставки газа и угля неуклонно растут, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T07:47
2023-05-23T07:47
2023-05-23T07:47
экономика
китай
россия
михаил мишустин
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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Сотрудничество с Китаем в энергетике остается для РФ безусловным приоритетом, поставки газа и угля неуклонно растут, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Безусловный приоритет уделяем партнерству в энергетике. Наша страна занимает первое место по поставкам нефти в Китай. Объемы экспорта природного и сжиженного газа, угля также неуклонно растут", - сказал он на российско-китайском бизнес-форуме.
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экономика, китай, россия, михаил мишустин
Экономика, Китай, Россия, Михаил Мишустин
Сотрудничество с Китаем в энергетике остается для России приоритетом
Мишустин: сотрудничество с Китаем в энергетике остается для России безусловным приоритетом