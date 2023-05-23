https://ria.ru/20230523/mi-8-1873565378.html
МЧС опровергло сообщения об аварийной посадке вертолета в Магадане
МЧС опровергло сообщения об аварийной посадке вертолета в Магадане - РИА Новости, 23.05.2023
МЧС опровергло сообщения об аварийной посадке вертолета в Магадане
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю опровергло информацию об аварийной посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Магадана. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:23
2023-05-23T11:23
2023-05-23T11:23
происшествия
россия
магадан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105634/86/1056348658_0:104:2201:1342_1920x0_80_0_0_5fa55a35063058731a4820a38b063f36.jpg
ХАБАРОВСК, 23 мая - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю опровергло информацию об аварийной посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Магадана. Ранее телеканал РЕН сообщил, что Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя членами экипажа совершил аварийную посадку в аэропорту Магадана. Причиной экстренной посадки называлось задымление в кабине. "Происшествий нет, борт сел штатно, совершая плановый учебный полет. О задымлении речи не идет", - сообщила РИА Новости представитель краевого главка МЧС Екатерина Потворова.
https://ria.ru/20230517/styuardessa-1872230839.html
россия
магадан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105634/86/1056348658_153:0:1942:1342_1920x0_80_0_0_5481dfacb8f85c9c9c26aab6e3d7b7d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Магадан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
МЧС опровергло сообщения об аварийной посадке вертолета в Магадане
МЧС сообщило, что приземлившийся в Магадане Ми-8 совершил не аварийную, а штатную посадку
ХАБАРОВСК, 23 мая - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю опровергло информацию об аварийной посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Магадана.
Ранее телеканал РЕН сообщил, что Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя членами экипажа совершил аварийную посадку в аэропорту Магадана. Причиной экстренной посадки называлось задымление в кабине.
"Происшествий нет, борт сел штатно, совершая плановый учебный полет. О задымлении речи не идет", - сообщила РИА Новости представитель краевого главка МЧС Екатерина Потворова.
Стюардесса назвала самую опасную обувь для перелетов