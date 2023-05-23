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МЧС опровергло сообщения об аварийной посадке вертолета в Магадане - РИА Новости, 23.05.2023
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11:23 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/mi-8-1873565378.html
МЧС опровергло сообщения об аварийной посадке вертолета в Магадане
МЧС опровергло сообщения об аварийной посадке вертолета в Магадане - РИА Новости, 23.05.2023
МЧС опровергло сообщения об аварийной посадке вертолета в Магадане
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю опровергло информацию об аварийной посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Магадана. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:23
2023-05-23T11:23
происшествия
россия
магадан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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ХАБАРОВСК, 23 мая - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю опровергло информацию об аварийной посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Магадана. Ранее телеканал РЕН сообщил, что Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя членами экипажа совершил аварийную посадку в аэропорту Магадана. Причиной экстренной посадки называлось задымление в кабине. "Происшествий нет, борт сел штатно, совершая плановый учебный полет. О задымлении речи не идет", - сообщила РИА Новости представитель краевого главка МЧС Екатерина Потворова.
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россия
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происшествия, россия, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Магадан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
МЧС опровергло сообщения об аварийной посадке вертолета в Магадане

МЧС сообщило, что приземлившийся в Магадане Ми-8 совершил не аварийную, а штатную посадку

© РИА Новости / Александр Крылов | Перейти в медиабанкВертолёт МИ-8 МЧС России в аэропорту Магадана
Вертолёт МИ-8 МЧС России в аэропорту Магадана - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Александр Крылов
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Вертолёт МИ-8 МЧС России в аэропорту Магадана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 23 мая - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю опровергло информацию об аварийной посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Магадана.
Ранее телеканал РЕН сообщил, что Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя членами экипажа совершил аварийную посадку в аэропорту Магадана. Причиной экстренной посадки называлось задымление в кабине.
"Происшествий нет, борт сел штатно, совершая плановый учебный полет. О задымлении речи не идет", - сообщила РИА Новости представитель краевого главка МЧС Екатерина Потворова.
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ПроисшествияРоссияМагаданМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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