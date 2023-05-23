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Медведев прибыл в Лаос - РИА Новости, 23.05.2023
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08:45 23.05.2023 (обновлено: 11:10 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/medvedev-1873538066.html
Медведев прибыл в Лаос
Медведев прибыл в Лаос - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев прибыл в Лаос
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев прибыл в Лаос, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T08:45
2023-05-23T11:10
лаос
дмитрий медведев
юго-восточная азия
россия
политика
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев прибыл в Лаос, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник он проведет переговоры с президентом страны Тхонглуном Сисулитом, который также занимает пост генсека ЦК Народно-революционной партии Лаоса, и с членами политбюро, вице-премьерами Вилаем Лакхамфонгом и Тянсамоном Тяннялатом. На встречах будет обсуждаться развитие политического диалога, торгово-экономические отношения, международная проблематика, включая вопросы регионального взаимодействия и ситуацию вокруг Украины. Лаос расположен в Юго-Восточной Азии, граничит с Вьетнамом, Камбоджей, Китаем, Мьянмой и Таиландом. Выхода к морю не имеет. Население страны составляет 7,34 миллиона человек. "Взаимный товарооборот весьма скромный, не соответствует имеющемуся потенциалу. По итогам 2022 года он сократился на 36,4%, составив 12,9 миллиона долларов", - сообщили в секретариате Медведева, поприветствовав настрой Вьентьяна на диверсификацию торгово-экономических связей и формирование благоприятной среды для российской инвестиционной деятельности в Лаосе. "Готовы обсуждать вопросы использования нацвалют во взаимной торговле, возможности оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных в Лаосе с помощью карт "Мир". Заинтересованы в развитии взаимодействия в области энергетики - ТЭК, мирное использование атомной энергии, поставки в Лаос хризотилового асбеста", - заявили в секретариате. Отмечается, что в России Лаос рассматривают в качестве давнего и надежного партнера в Юго-Восточной Азии. "Приветствуем наращивание делегационных обменов по линии парламентов, правящих партий и силовых ведомств. Рассчитываем на углубление межпартийных связей как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах", - подчеркнули в секретариате.
https://ria.ru/20221206/laos-1836554543.html
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лаос, дмитрий медведев, юго-восточная азия, россия, политика
Лаос, Дмитрий Медведев, Юго-Восточная Азия, Россия, Политика
Медведев прибыл в Лаос

Замглавы Совбеза Медведев прибыл в Лаос, где проведет переговоры с руководством страны

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" РФ Дмитрий Медведев во время встречи в аэропорту Вьентьяна. 23 мая 2023
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев во время встречи в аэропорту Вьентьяна. 23 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" РФ Дмитрий Медведев во время встречи в аэропорту Вьентьяна. 23 мая 2023
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев прибыл в Лаос, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник он проведет переговоры с президентом страны Тхонглуном Сисулитом, который также занимает пост генсека ЦК Народно-революционной партии Лаоса, и с членами политбюро, вице-премьерами Вилаем Лакхамфонгом и Тянсамоном Тяннялатом.
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На встречах будет обсуждаться развитие политического диалога, торгово-экономические отношения, международная проблематика, включая вопросы регионального взаимодействия и ситуацию вокруг Украины.
Лаос расположен в Юго-Восточной Азии, граничит с Вьетнамом, Камбоджей, Китаем, Мьянмой и Таиландом. Выхода к морю не имеет. Население страны составляет 7,34 миллиона человек.
«
"Взаимный товарооборот весьма скромный, не соответствует имеющемуся потенциалу. По итогам 2022 года он сократился на 36,4%, составив 12,9 миллиона долларов", - сообщили в секретариате Медведева, поприветствовав настрой Вьентьяна на диверсификацию торгово-экономических связей и формирование благоприятной среды для российской инвестиционной деятельности в Лаосе.
"Готовы обсуждать вопросы использования нацвалют во взаимной торговле, возможности оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных в Лаосе с помощью карт "Мир". Заинтересованы в развитии взаимодействия в области энергетики - ТЭК, мирное использование атомной энергии, поставки в Лаос хризотилового асбеста", - заявили в секретариате.
Отмечается, что в России Лаос рассматривают в качестве давнего и надежного партнера в Юго-Восточной Азии.
«
"Приветствуем наращивание делегационных обменов по линии парламентов, правящих партий и силовых ведомств. Рассчитываем на углубление межпартийных связей как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах", - подчеркнули в секретариате.
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