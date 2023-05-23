https://ria.ru/20230523/medvedev-1873538066.html

Медведев прибыл в Лаос

Медведев прибыл в Лаос - РИА Новости, 23.05.2023

Медведев прибыл в Лаос

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев прибыл в Лаос, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T08:45

2023-05-23T08:45

2023-05-23T11:10

лаос

дмитрий медведев

юго-восточная азия

россия

политика

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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев прибыл в Лаос, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник он проведет переговоры с президентом страны Тхонглуном Сисулитом, который также занимает пост генсека ЦК Народно-революционной партии Лаоса, и с членами политбюро, вице-премьерами Вилаем Лакхамфонгом и Тянсамоном Тяннялатом. На встречах будет обсуждаться развитие политического диалога, торгово-экономические отношения, международная проблематика, включая вопросы регионального взаимодействия и ситуацию вокруг Украины. Лаос расположен в Юго-Восточной Азии, граничит с Вьетнамом, Камбоджей, Китаем, Мьянмой и Таиландом. Выхода к морю не имеет. Население страны составляет 7,34 миллиона человек. "Взаимный товарооборот весьма скромный, не соответствует имеющемуся потенциалу. По итогам 2022 года он сократился на 36,4%, составив 12,9 миллиона долларов", - сообщили в секретариате Медведева, поприветствовав настрой Вьентьяна на диверсификацию торгово-экономических связей и формирование благоприятной среды для российской инвестиционной деятельности в Лаосе. "Готовы обсуждать вопросы использования нацвалют во взаимной торговле, возможности оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных в Лаосе с помощью карт "Мир". Заинтересованы в развитии взаимодействия в области энергетики - ТЭК, мирное использование атомной энергии, поставки в Лаос хризотилового асбеста", - заявили в секретариате. Отмечается, что в России Лаос рассматривают в качестве давнего и надежного партнера в Юго-Восточной Азии. "Приветствуем наращивание делегационных обменов по линии парламентов, правящих партий и силовых ведомств. Рассчитываем на углубление межпартийных связей как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах", - подчеркнули в секретариате.

https://ria.ru/20221206/laos-1836554543.html

https://ria.ru/20230301/laos-1855003905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

лаос, дмитрий медведев, юго-восточная азия, россия, политика