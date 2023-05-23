Рейтинг@Mail.ru
В Малайзии создадут мусульманский комитет по вопросу ограничения ЛГБТ - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/malayziya-1873549949.html
В Малайзии создадут мусульманский комитет по вопросу ограничения ЛГБТ
В Малайзии создадут мусульманский комитет по вопросу ограничения ЛГБТ - РИА Новости, 23.05.2023
В Малайзии создадут мусульманский комитет по вопросу ограничения ЛГБТ
Министр по делам религии Малайзии Наим Мохтар заявил, что государственные органы страны предпринимают шаги по обузданию культуры ЛГБТ, одним из стратегических... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:19
2023-05-23T10:19
малайзия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858923064_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5255bb73bd73f9a58b9df41a6f4cd281.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министр по делам религии Малайзии Наим Мохтар заявил, что государственные органы страны предпринимают шаги по обузданию культуры ЛГБТ, одним из стратегических ходов правительства будет создание специального мусульманского комитета, сообщает малайзийский портал Star."Правительство выступило с инициативой создания специального мусульманского комитета по вопросам ЛГБТ в Малайзии. Комитет будет собираться не реже одного раза в год или по мере необходимости. В его состав войдут представители министерств, ведомств, агентств и неправительственных организаций, которые будут координировать вопросы ЛГБТ, чтобы сдерживать распространение этой культуры", - приводит портал заявление Мохтара. По словам министра, такой шаг необходим для избежания "нормализации ЛГБТ-культуры в Малайзии". Мохтар добавил, что в профилактике распространения ЛГБТ-культуры в стране будут участвовать министерство молодежи и спорта, а также министерство здравоохранения. Министр подчеркнул, что, хотя культура ЛГБТ неприемлема с точки зрения закона, правительство не посягает на основные права этой группы, закрепленные в конституции Малайзии.
https://ria.ru/20230502/kamchatka-1869082312.html
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858923064_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad47e9288b43a59758f6d8e728ee3b84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
малайзия, в мире
Малайзия, В мире
В Малайзии создадут мусульманский комитет по вопросу ограничения ЛГБТ

В Малайзии создадут мусульманский комитет в целях ограничения распространения ЛГБТ

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкМечеть Путра на берегу искусственного озера Путраява в Путраджае
Мечеть Путра на берегу искусственного озера Путраява в Путраджае - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Мечеть Путра на берегу искусственного озера Путраява в Путраджае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министр по делам религии Малайзии Наим Мохтар заявил, что государственные органы страны предпринимают шаги по обузданию культуры ЛГБТ, одним из стратегических ходов правительства будет создание специального мусульманского комитета, сообщает малайзийский портал Star.
"Правительство выступило с инициативой создания специального мусульманского комитета по вопросам ЛГБТ в Малайзии. Комитет будет собираться не реже одного раза в год или по мере необходимости. В его состав войдут представители министерств, ведомств, агентств и неправительственных организаций, которые будут координировать вопросы ЛГБТ, чтобы сдерживать распространение этой культуры", - приводит портал заявление Мохтара.
По словам министра, такой шаг необходим для избежания "нормализации ЛГБТ-культуры в Малайзии". Мохтар добавил, что в профилактике распространения ЛГБТ-культуры в стране будут участвовать министерство молодежи и спорта, а также министерство здравоохранения.
Министр подчеркнул, что, хотя культура ЛГБТ неприемлема с точки зрения закона, правительство не посягает на основные права этой группы, закрепленные в конституции Малайзии.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Преподавателя из Германии выдворили с Камчатки за пропаганду ЛГБТ
2 мая, 10:53
 
МалайзияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала