https://ria.ru/20230523/malayziya-1873549949.html

В Малайзии создадут мусульманский комитет по вопросу ограничения ЛГБТ

В Малайзии создадут мусульманский комитет по вопросу ограничения ЛГБТ - РИА Новости, 23.05.2023

В Малайзии создадут мусульманский комитет по вопросу ограничения ЛГБТ

Министр по делам религии Малайзии Наим Мохтар заявил, что государственные органы страны предпринимают шаги по обузданию культуры ЛГБТ, одним из стратегических... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T10:19

2023-05-23T10:19

2023-05-23T10:19

малайзия

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министр по делам религии Малайзии Наим Мохтар заявил, что государственные органы страны предпринимают шаги по обузданию культуры ЛГБТ, одним из стратегических ходов правительства будет создание специального мусульманского комитета, сообщает малайзийский портал Star."Правительство выступило с инициативой создания специального мусульманского комитета по вопросам ЛГБТ в Малайзии. Комитет будет собираться не реже одного раза в год или по мере необходимости. В его состав войдут представители министерств, ведомств, агентств и неправительственных организаций, которые будут координировать вопросы ЛГБТ, чтобы сдерживать распространение этой культуры", - приводит портал заявление Мохтара. По словам министра, такой шаг необходим для избежания "нормализации ЛГБТ-культуры в Малайзии". Мохтар добавил, что в профилактике распространения ЛГБТ-культуры в стране будут участвовать министерство молодежи и спорта, а также министерство здравоохранения. Министр подчеркнул, что, хотя культура ЛГБТ неприемлема с точки зрения закона, правительство не посягает на основные права этой группы, закрепленные в конституции Малайзии.

https://ria.ru/20230502/kamchatka-1869082312.html

малайзия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

малайзия, в мире