https://ria.ru/20230523/makron-1873751784.html

Макрон приедет в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества

Макрон приедет в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества - РИА Новости, 23.05.2023

Макрон приедет в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил во вторник свое участие в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет 1 июня в Молдавии,... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T23:04

2023-05-23T23:04

2023-05-23T23:04

в мире

молдавия

франция

майя санду

эммануэль макрон

кишинев

евросоюз

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КИШИНЕВ, 23 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил во вторник свое участие в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет 1 июня в Молдавии, соответствующее видеообращение опубликовали молдавские СМИ на своих страницах в социальных сетях. Власти Молдавии готовятся к проведению 1-2 июня саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), в котором примут участие представители 60 стран. Мероприятие пройдет по инициативе главы республики Санду. Основателем ЕПС стал в мае прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон. Власти Молдавии объявили об особых мерах безопасности во время мероприятия, что вызвало волну критики со стороны оппонентов президента и правящей партии "Действие и солидарность". Саммит пройдет на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака, где также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон, на котором проводятся учения национальной армии. "Молдавия, до скорой встречи! 1 июня мы будем в Кишиневе на втором саммите Европейского политического сообщества. Мы обсудим энергетику, миграцию, безопасность, инфраструктуру, оборону, геополитику, потому что мы живем на одном континенте. Я уверен, что нам нужен этот саммит, чтобы собраться вместе и построить более сильную и единую Европу", — сказал Макрон в видеоролике. Лидер Франции выразил слова благодарности президенту Молдавии Майе Санду за организацию масштабного форума. Европейское политическое сообщество (EPC) является инициативой Макрона и представляет собой платформу для политического диалога и сотрудничества между странами ЕС и странами, не входящими в пространство сообщества. Первый саммит EPC состоялся в Чехии. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

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франция

кишинев

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в мире, молдавия, франция, майя санду, эммануэль макрон, кишинев, евросоюз