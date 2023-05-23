https://ria.ru/20230523/makron-1873564367.html
Обращение Макрона к Зеленскому вызвало шок у пользователей Сети
Обращение Макрона к Зеленскому вызвало шок у пользователей Сети - РИА Новости, 23.05.2023
Обращение Макрона к Зеленскому вызвало шок у пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал полезным шагом к миру предоставление Владимиру Зеленскому возможности... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:17
2023-05-23T11:17
2023-05-23T11:56
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал полезным шагом к миру предоставление Владимиру Зеленскому возможности отстаивать интересы Киева на саммите ЛАГ и встрече G7. "Если мир — это цель, то есть много способов достичь его, кроме как посылать оружие в Украину и продолжать воевать, пока последний украинец не умрет", — написал один из комментаторов. "Вы действительно думаете, что кто-то верит в ту ложь, которую вы говорите?" — поинтересовался другой. "Я не думаю, что нужно заставлять Францию платить за чужие конфликты. Деньги надо перенаправить во Францию и ее народу, чтобы улучшить их положение и минимизировать влияние инфляции на жизнь", — отметил третий. "Вы не хотите мира, а только усугубляете конфликт на Украине", — поделился мнением еще один пользователь. "У Зеленского нет намерения закончить конфликт, прекратите поставлять ему оружие и усадите две стороны за стол переговоров", — заключили читатели. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно снабжают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873544502.html
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в мире, владимир зеленский, эммануэль макрон, франция, украина, киев
В мире, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Франция, Украина, Киев
Обращение Макрона к Зеленскому вызвало шок у пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили слова Макрона об отстаивании интересов Украины
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал полезным шагом к миру предоставление Владимиру Зеленскому возможности отстаивать интересы Киева на саммите ЛАГ и встрече G7.
"Если мир — это цель, то есть много способов достичь его, кроме как посылать оружие в Украину и продолжать воевать, пока последний украинец не умрет", — написал один из комментаторов.
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"Вы действительно думаете, что кто-то верит в ту ложь, которую вы говорите?" — поинтересовался другой.
"Я не думаю, что нужно заставлять Францию платить за чужие конфликты. Деньги надо перенаправить во Францию и ее народу, чтобы улучшить их положение и минимизировать влияние инфляции на жизнь", — отметил третий.
"Вы не хотите мира, а только усугубляете конфликт на Украине", — поделился мнением еще один пользователь.
"У Зеленского нет намерения закончить конфликт, прекратите поставлять ему оружие и усадите две стороны за стол переговоров", — заключили читатели.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию
на поле боя, и все более активно снабжают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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