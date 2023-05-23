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Львицу Симбу из Уфы, которую пытались продать в интернете, перевезут в парк - РИА Новости, 23.05.2023
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Хорошие новости
 
16:42 23.05.2023 (обновлено: 17:19 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/lvitsa-1873681638.html
Львицу Симбу из Уфы, которую пытались продать в интернете, перевезут в парк
Львицу Симбу из Уфы, которую пытались продать в интернете, перевезут в парк - РИА Новости, 23.05.2023
Львицу Симбу из Уфы, которую пытались продать в интернете, перевезут в парк
Четырехмесячная львица Симба из Уфы, которую бывший хозяин пытался продать в интернете, почти восстановилась и через полторы недели будет готова к переезду в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:42
2023-05-23T17:19
хорошие новости
уфа
светлана радионова
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Четырехмесячная львица Симба из Уфы, которую бывший хозяин пытался продать в интернете, почти восстановилась и через полторы недели будет готова к переезду в подмосковный парк львов "Земля прайда", сообщил РИА Новости директор парка Виктор Агафонов. "Сейчас животное находится на карантине, не в парке. Скоро мы получим анализы львицы. Если все показатели в норме, она переедет через полторы недели", — сказал директор. Сначала Симба будет жить в небольшом вольере, знакомиться с другими львами. После принятия в стаю животное выпустят в основной вольер, площадь которого составляет один гектар. Про историю Симбы стало известно в начале мая. После появления в СМИ информации о львенке, которого хозяева незаконно выгуливают в разных парках Уфы, общественники забили тревогу и попытались найти их. Позже на одном из сайтов появилось объявление о продаже львенка за 300 тысяч рублей. Руководитель уфимского центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников рассказывал РИА Новости, как было решено провести "контрольную закупку". Общественники по телефону сторговались до 280 тысяч рублей и назначили встречу, на которую приехали с ветеринарами и журналистами. В ходе долгих переговоров они смогли забрать у мужчины животное на ответственное хранение и отвезли его в центр реабилитации. При этом у владельца Симбы не оказалось на нее документов. Позднее выяснилось, что львице требуется дорогостоящее лечение. Сообщалось, что у животного расцарапан лоб, оно истощено и не может принимать пищу из-за проблем с кишечником. Спустя несколько дней после изъятия животного руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова написала в соцсетях, что львенка передают в подмосковный парк львов.
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353
60
353
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Львица Симба в центре реабилитации
Четырехмесячная львица Симба из Уфы, которую бывший хозяин пытался продать в интернете, почти восстановилась и через полторы недели будет готова к переезду в подмосковный парк львов "Земля прайда", сообщил РИА Новости директор парка Виктор Агафонов.
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уфа, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Хорошие новости, Уфа, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Львицу Симбу из Уфы, которую пытались продать в интернете, перевезут в парк

Львицу Симбу из Уфы, которую пытались продать в интернете, перевезут в парк "Земля прайда"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Четырехмесячная львица Симба из Уфы, которую бывший хозяин пытался продать в интернете, почти восстановилась и через полторы недели будет готова к переезду в подмосковный парк львов "Земля прайда", сообщил РИА Новости директор парка Виктор Агафонов.
"Сейчас животное находится на карантине, не в парке. Скоро мы получим анализы львицы. Если все показатели в норме, она переедет через полторы недели", — сказал директор.
© РИА НовостиЛьвица Симба
Львица Симба
© РИА Новости
Львица Симба
Сначала Симба будет жить в небольшом вольере, знакомиться с другими львами. После принятия в стаю животное выпустят в основной вольер, площадь которого составляет один гектар.
Про историю Симбы стало известно в начале мая. После появления в СМИ информации о львенке, которого хозяева незаконно выгуливают в разных парках Уфы, общественники забили тревогу и попытались найти их. Позже на одном из сайтов появилось объявление о продаже львенка за 300 тысяч рублей. Руководитель уфимского центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников рассказывал РИА Новости, как было решено провести "контрольную закупку". Общественники по телефону сторговались до 280 тысяч рублей и назначили встречу, на которую приехали с ветеринарами и журналистами. В ходе долгих переговоров они смогли забрать у мужчины животное на ответственное хранение и отвезли его в центр реабилитации. При этом у владельца Симбы не оказалось на нее документов. Позднее выяснилось, что львице требуется дорогостоящее лечение. Сообщалось, что у животного расцарапан лоб, оно истощено и не может принимать пищу из-за проблем с кишечником. Спустя несколько дней после изъятия животного руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова написала в соцсетях, что львенка передают в подмосковный парк львов.
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Хорошие новостиУфаСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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