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Лукашенко заявил, что умирать не собирается - РИА Новости, 24.05.2023
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21:01 23.05.2023 (обновлено: 00:11 24.05.2023)
https://ria.ru/20230523/lukashenko-1873740699.html
Лукашенко заявил, что умирать не собирается
Лукашенко заявил, что умирать не собирается - РИА Новости, 24.05.2023
Лукашенко заявил, что умирать не собирается
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом, приводит его слова Telegram-канал "Пул первого". РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-23T21:01
2023-05-24T00:11
белоруссия
москва
гродно
александр лукашенко
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МИНСК, 23 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом, приводит его слова Telegram-канал "Пул первого"."Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах", — отметил глава государства.По его словам, подобное заболевание "лечится три дня", ранее же он не мог уделить должное внимание своему здоровью из-за напряженного графика.&quot;Но поскольку у меня не было возможности лечиться — то в Москву (на парад 9 Мая. — Прим. ред.) надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель — все это накопилось&quot;, — сказал Лукашенко.Кроме того, президент Белоруссии призвал прекратить распространять слухи о его болезни.
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белоруссия, москва, гродно, александр лукашенко
Белоруссия, Москва, Гродно, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что умирать не собирается

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что перенес болезнь, вызванную аденовирусом

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом, приводит его слова Telegram-канал "Пул первого".
"Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах", — отметил глава государства.
По его словам, подобное заболевание "лечится три дня", ранее же он не мог уделить должное внимание своему здоровью из-за напряженного графика.
«

"Но поскольку у меня не было возможности лечиться — то в Москву (на парад 9 Мая. — Прим. ред.) надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель — все это накопилось", — сказал Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии призвал прекратить распространять слухи о его болезни.
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