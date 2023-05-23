https://ria.ru/20230523/loboda-1873711912.html

Поддержавшую Украину Светлану Лободу не приняли в Киеве

Поддержавшую Украину Светлану Лободу не приняли в Киеве - РИА Новости, 23.05.2023

Поддержавшую Украину Светлану Лободу не приняли в Киеве

Поддержавшую Украину певицу Светлану Лободу не приняли в Киеве. Концерт артистки, запланированный на конец августа, был отменен, о чем сообщили в Сети... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T19:07

2023-05-23T19:07

2023-05-23T19:44

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МОСКВА, 23 май – РИА Новости. Поддержавшую Украину певицу Светлану Лободу не приняли в Киеве. Концерт артистки, запланированный на конец августа, был отменен, о чем сообщили в Сети представители площадки, на которой должна была выступить исполнительница. В комментариях под публикацией пользователи поддержали решение площадки отменить выступление Лободы. Оказалось, что соотечественники певицы не очень ее любят. "Единственное правильное решение!", "Супер! А я бы и деньги ей не возвращала", "Концерта Лободы не будет не только в Киеве. Его никогда не будет на Украине!", "Все правильно. Концертов Лободы у нас больше не будет!" – высказались комментаторы.После начала спецоперации Лобода улетела из России за границу. Она отправляла гуманитарную помощь на родину, но выступала в Европе и США, а проживала в Латвии. Публичная поддержка Украины не помогла Лободе – она неоднократно подвергалась критике со стороны соотечественников из-за чего добавила в свой репертуар несколько песен на украинском. Но былую славу себе не вернула. Релизы артистки приняли холодно.

https://ria.ru/20221118/loboda-1832432175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

светлана лобода, украина, киев, россия, знаменитости, музыка