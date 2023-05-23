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Поддержавшую Украину Светлану Лободу не приняли в Киеве - РИА Новости, 23.05.2023
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Шоубиз
 
19:07 23.05.2023 (обновлено: 19:44 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/loboda-1873711912.html
Поддержавшую Украину Светлану Лободу не приняли в Киеве
Поддержавшую Украину Светлану Лободу не приняли в Киеве - РИА Новости, 23.05.2023
Поддержавшую Украину Светлану Лободу не приняли в Киеве
Поддержавшую Украину певицу Светлану Лободу не приняли в Киеве. Концерт артистки, запланированный на конец августа, был отменен, о чем сообщили в Сети... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T19:07
2023-05-23T19:44
шоубиз
светлана лобода
украина
киев
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знаменитости
музыка
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МОСКВА, 23 май – РИА Новости. Поддержавшую Украину певицу Светлану Лободу не приняли в Киеве. Концерт артистки, запланированный на конец августа, был отменен, о чем сообщили в Сети представители площадки, на которой должна была выступить исполнительница. В комментариях под публикацией пользователи поддержали решение площадки отменить выступление Лободы. Оказалось, что соотечественники певицы не очень ее любят. &quot;Единственное правильное решение!&quot;, &quot;Супер! А я бы и деньги ей не возвращала&quot;, &quot;Концерта Лободы не будет не только в Киеве. Его никогда не будет на Украине!&quot;, &quot;Все правильно. Концертов Лободы у нас больше не будет!&quot; – высказались комментаторы.После начала спецоперации Лобода улетела из России за границу. Она отправляла гуманитарную помощь на родину, но выступала в Европе и США, а проживала в Латвии. Публичная поддержка Украины не помогла Лободе – она неоднократно подвергалась критике со стороны соотечественников из-за чего добавила в свой репертуар несколько песен на украинском. Но былую славу себе не вернула. Релизы артистки приняли холодно.
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светлана лобода, украина, киев, россия, знаменитости, музыка
Шоубиз, Светлана Лобода, Украина, Киев, Россия, Знаменитости, Музыка
Поддержавшую Украину Светлану Лободу не приняли в Киеве

Певица Светлана Лобода разозлила слушателей из Украины, решив дать концерт в Киеве

© Lindemann OfficialКадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
© Lindemann Official
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 май – РИА Новости. Поддержавшую Украину певицу Светлану Лободу не приняли в Киеве. Концерт артистки, запланированный на конец августа, был отменен, о чем сообщили в Сети представители площадки, на которой должна была выступить исполнительница.
В комментариях под публикацией пользователи поддержали решение площадки отменить выступление Лободы. Оказалось, что соотечественники певицы не очень ее любят.
«

"Единственное правильное решение!", "Супер! А я бы и деньги ей не возвращала", "Концерта Лободы не будет не только в Киеве. Его никогда не будет на Украине!", "Все правильно. Концертов Лободы у нас больше не будет!" – высказались комментаторы.

После начала спецоперации Лобода улетела из России за границу. Она отправляла гуманитарную помощь на родину, но выступала в Европе и США, а проживала в Латвии.
Публичная поддержка Украины не помогла Лободе – она неоднократно подвергалась критике со стороны соотечественников из-за чего добавила в свой репертуар несколько песен на украинском. Но былую славу себе не вернула. Релизы артистки приняли холодно.
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ШоубизСветлана ЛободаУкраинаКиевРоссияЗнаменитостиМузыка
 
 
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