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В Луганске и других городах ЛНР отключился интернет - РИА Новости, 23.05.2023
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09:54 23.05.2023 (обновлено: 10:01 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/lnr-1873545714.html
В Луганске и других городах ЛНР отключился интернет
В Луганске и других городах ЛНР отключился интернет - РИА Новости, 23.05.2023
В Луганске и других городах ЛНР отключился интернет
В Луганске и нескольких городах ЛНР не работает интернет, а также банкоматы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T09:54
2023-05-23T10:01
луганск
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. В Луганске и нескольких городах ЛНР не работает интернет, а также банкоматы, передает корреспондент РИА Новости.В Донецкой народной республике интернет работает в обычном режиме.
https://ria.ru/20230519/bankomaty-1872785868.html
луганск
луганская народная республика
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Кирилл Волков
Кирилл Волков
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60
353
60
луганск, луганская народная республика, происшествия
Луганск, Луганская Народная Республика, Происшествия
В Луганске и других городах ЛНР отключился интернет

В Луганске и других городах ЛНР не работают интернет-провайдеры и банкоматы

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкАвтомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска
Автомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Автомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. В Луганске и нескольких городах ЛНР не работает интернет, а также банкоматы, передает корреспондент РИА Новости.
В Донецкой народной республике интернет работает в обычном режиме.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Промсвязьбанк установил в ЛНР более 400 банкоматов
19 мая, 00:26
 
ЛуганскЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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