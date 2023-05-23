https://ria.ru/20230523/livni-1873526464.html

Ливни могут оставить без света четыре региона Дальнего Востока

Ливни могут оставить без света четыре региона Дальнего Востока - РИА Новости, 23.05.2023

Ливни могут оставить без света четыре региона Дальнего Востока

Жизнеобеспечение населения сразу четырех регионов Дальневосточного федерального округа страны может нарушиться на этой неделе из-за сильных осадков и порывов... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T03:10

2023-05-23T03:10

2023-05-23T06:47

происшествия

дальний восток

хабаровский край

амурская область

внии гочс

жкх

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Жизнеобеспечение населения сразу четырех регионов Дальневосточного федерального округа страны может нарушиться на этой неделе из-за сильных осадков и порывов ветра, достигающих 25 метров в секунду, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. "На текущей неделе на территории Камчатского, юга Хабаровского краев, Амурской области и Чукотского автономного округа из-за порывов ветра до 25 метров в секунду и выпадения до 35 миллиметров осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов", — говорится в заявлении ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что волны высотой до шести метров могут привести к инцидентам с судами в прибрежной зоне и акватории Берингова моря.

https://ria.ru/20230520/opasnost-1873063582.html

дальний восток

хабаровский край

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происшествия, дальний восток, хабаровский край, амурская область, внии гочс, жкх