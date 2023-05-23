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Ливни могут оставить без света четыре региона Дальнего Востока
Ливни могут оставить без света четыре региона Дальнего Востока - РИА Новости, 23.05.2023
Ливни могут оставить без света четыре региона Дальнего Востока
Жизнеобеспечение населения сразу четырех регионов Дальневосточного федерального округа страны может нарушиться на этой неделе из-за сильных осадков и порывов... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T03:10
2023-05-23T03:10
2023-05-23T06:47
происшествия
дальний восток
хабаровский край
амурская область
внии гочс
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Жизнеобеспечение населения сразу четырех регионов Дальневосточного федерального округа страны может нарушиться на этой неделе из-за сильных осадков и порывов ветра, достигающих 25 метров в секунду, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. "На текущей неделе на территории Камчатского, юга Хабаровского краев, Амурской области и Чукотского автономного округа из-за порывов ветра до 25 метров в секунду и выпадения до 35 миллиметров осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов", — говорится в заявлении ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что волны высотой до шести метров могут привести к инцидентам с судами в прибрежной зоне и акватории Берингова моря.
https://ria.ru/20230520/opasnost-1873063582.html
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происшествия, дальний восток, хабаровский край, амурская область, внии гочс, жкх
Происшествия, Дальний Восток, Хабаровский край, Амурская область, ВНИИ ГОЧС, ЖКХ
Ливни могут оставить без света четыре региона Дальнего Востока
ВНИИ ГОЧС: ливни и порывы ветра могут оставить без света четыре региона Дальнего Востока