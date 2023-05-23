https://ria.ru/20230523/lisyata-1873670825.html

Эксперт: лисята, родившиеся в заброшенном детсаду Москвы, не угрожают людям

Эксперт: лисята, родившиеся в заброшенном детсаду Москвы, не угрожают людям - РИА Новости, 23.05.2023

Эксперт: лисята, родившиеся в заброшенном детсаду Москвы, не угрожают людям

Лисята родились в заброшенном детсаду на юго-западе Москвы, они не угрожают людям и сами уйдут, когда подрастут, сообщил РИА Новости начальник отдела по... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:27

2023-05-23T16:27

2023-05-23T16:27

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей бурмистров

москва

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лисята родились в заброшенном детсаду на юго-западе Москвы, они не угрожают людям и сами уйдут, когда подрастут, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Ранее в телеграм-канале "Новости Москвы" появилась видеозапись, из которой следует, что два лисенка поселились на территории бывшего детского сада. "Лисы обитают на территории Москвы, и это нормально. Они в заброшенном детском саду на юго-западе Москвы и родились. Людям они не угрожают, поскольку это заброшенная территория. Лисята подрастут и уйдут", - сказал Бурмистров. При этом он напомнил, что лиса - это дикое животное, поэтому нельзя подходить к ней близко, тем более - пытаться ее погладить или покормить.

https://ria.ru/20220630/lisy-1799366804.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей бурмистров, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы