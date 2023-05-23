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Эксперт: лисята, родившиеся в заброшенном детсаду Москвы, не угрожают людям - РИА Новости, 23.05.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:27 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/lisyata-1873670825.html
Эксперт: лисята, родившиеся в заброшенном детсаду Москвы, не угрожают людям
Эксперт: лисята, родившиеся в заброшенном детсаду Москвы, не угрожают людям - РИА Новости, 23.05.2023
Эксперт: лисята, родившиеся в заброшенном детсаду Москвы, не угрожают людям
Лисята родились в заброшенном детсаду на юго-западе Москвы, они не угрожают людям и сами уйдут, когда подрастут, сообщил РИА Новости начальник отдела по... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:27
2023-05-23T16:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей бурмистров
москва
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лисята родились в заброшенном детсаду на юго-западе Москвы, они не угрожают людям и сами уйдут, когда подрастут, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Ранее в телеграм-канале "Новости Москвы" появилась видеозапись, из которой следует, что два лисенка поселились на территории бывшего детского сада. "Лисы обитают на территории Москвы, и это нормально. Они в заброшенном детском саду на юго-западе Москвы и родились. Людям они не угрожают, поскольку это заброшенная территория. Лисята подрастут и уйдут", - сказал Бурмистров. При этом он напомнил, что лиса - это дикое животное, поэтому нельзя подходить к ней близко, тем более - пытаться ее погладить или покормить.
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сергей бурмистров, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Бурмистров, Москва, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Эксперт: лисята, родившиеся в заброшенном детсаду Москвы, не угрожают людям

© iStock.com / BirdImagesЛисята
Лисята - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© iStock.com / BirdImages
Лисята. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лисята родились в заброшенном детсаду на юго-западе Москвы, они не угрожают людям и сами уйдут, когда подрастут, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Ранее в телеграм-канале "Новости Москвы" появилась видеозапись, из которой следует, что два лисенка поселились на территории бывшего детского сада.
"Лисы обитают на территории Москвы, и это нормально. Они в заброшенном детском саду на юго-западе Москвы и родились. Людям они не угрожают, поскольку это заброшенная территория. Лисята подрастут и уйдут", - сказал Бурмистров.
При этом он напомнил, что лиса - это дикое животное, поэтому нельзя подходить к ней близко, тем более - пытаться ее погладить или покормить.
Лиса с лисятами - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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30 июня 2022, 17:57
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей БурмистровМоскваДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
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