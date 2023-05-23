https://ria.ru/20230523/liniya-1873741897.html

Правозащитники на фоне скандала с Wildberries создали горячую линию

Правозащитники на фоне скандала с Wildberries создали горячую линию - РИА Новости, 23.05.2023

Правозащитники на фоне скандала с Wildberries создали горячую линию

Правозащитники на фоне скандала с Wildberries создали горячую линию для предпринимателей, работающих с маркетплейсами, сообщил РИА Новости председатель ОНК... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T21:05

2023-05-23T21:05

2023-05-23T21:05

технологии

москва

wildberries

онк

алексей мельников

сергей миронов

татьяна бакальчук

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правозащитники на фоне скандала с Wildberries создали горячую линию для предпринимателей, работающих с маркетплейсами, сообщил РИА Новости председатель ОНК Москвы Георгий Волков. Во вторник, как передавал корреспондент РИА Новости, порядка 70 человек собрались в главном офисе Wildberries в Москве с требованием о разблокировке их аккаунтов. Недовольные юрлица скандировали "Верните наши деньги" и "Бакальчук", за происходящим наблюдала полиция. По слова Волкова, в последнее время значительно увеличилось количество обращений представителей малого и среднего бизнеса и отдельных граждан, занятых в дистанционной торговле, по вопросам соблюдения их прав и законных интересов при взаимодействии с крупными площадками маркетплейсов. "На основании этого по инициативе президента Фонда "Добрые технологии", (председателя ОНК Москвы - ред.), члена СПЧ Алексея Мельникова, омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергея Миронова и правозащитницы Александры Бакшеевой сегодня запущена работа федеральной горячей линии для участников рынка электронной торговли – 8-800-101-43-32", - сказал Волков. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, в свою очередь в беседе с РИА Новости отметил, что запуск горячей линии - начало пути, который приведет к становлению новых основ взаимодействия между участниками рынка. В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. По предварительным данным, размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем. Сегодня маркетплейс сообщил, что по 60% из них принято решение разморозить баланс и возобновить сотрудничество - сумма нанесенного ими ущерба оказалась невысокой. Проверка правоохранителями остальных продлена до 10 июня – по оценке Wildberries, эти 40% "нанесли значительный ущерб компании". По итогам 2022 года оборот Wildberries составил 1,7 триллиона рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2021-м, а число заказов достигло 1,5 миллиарда. В планах на этот год – довести оборот до отметки порядка 3 триллионов рублей, рассказывала в конце апреля основательница компании Татьяна Бакальчук.

https://ria.ru/20230403/marketpleysy-1862253546.html

https://ria.ru/20230512/otzyvy-1871184459.html

https://realty.ria.ru/20230511/marketpleys-1871081265.html

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технологии, москва, wildberries, онк, алексей мельников, сергей миронов, татьяна бакальчук