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Власти рассказали о школьнике, спасшем одноклассницу на линейке в Иловле - РИА Новости, 23.05.2023
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18:20 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/lineyka-1873711436.html
Власти рассказали о школьнике, спасшем одноклассницу на линейке в Иловле
Власти рассказали о школьнике, спасшем одноклассницу на линейке в Иловле - РИА Новости, 23.05.2023
Власти рассказали о школьнике, спасшем одноклассницу на линейке в Иловле
Выпускник школы поселка Иловля Волгоградской области, спасший одноклассницу от напавшего на нее подростка с ножом на линейке, увлекается спортом и мечтает... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:20
2023-05-23T18:20
происшествия
волгоградская область
иловлинский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
последний звонок
школа
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ВОЛГОГРАД, 23 мая – РИА Новости. Выпускник школы поселка Иловля Волгоградской области, спасший одноклассницу от напавшего на нее подростка с ножом на линейке, увлекается спортом и мечтает работать в правоохранительных органах, сообщил глава Иловлинского района Иван Гель в своем Telegram-канале. Ранее во вторник СК сообщал, что в школе в поселке Иловля на торжественной линейке 11-классник нанес ножом поверхностное ранение в шею однокласснице. По данным ведомства, здоровью девушки сейчас ничего не угрожает. В ходе проверки следствие среди прочего оценит работу руководства школы. По версии СК, причиной нападения могла стать неразделенная любовь или увлечение компьютерными играми. "Буквально несколько минут назад встретился с выпускником Иловлинской школы №1..., который сегодня во время проходившей в школе торжественной линейки защитил свою одноклассницу от беды.… (Выпускник – ред.) хорошо учится, увлекается спортом, мечтает работать в правоохранительных органах", - написал Гель. Он отметил, что школьник отзывчивый и готов прийти на помощь другим, состоит в общественной организации "Донцы". На опубликованном в социальных сетях видео попал момент происшествия. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики.
https://ria.ru/20230523/vypusknoy-1873645538.html
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волгоградская область
иловлинский район
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происшествия, волгоградская область, иловлинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия, последний звонок, школа, дети
Происшествия, Волгоградская область, Иловлинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Последний звонок, Школа, Дети
Власти рассказали о школьнике, спасшем одноклассницу на линейке в Иловле

Выпускник, спасший одноклассницу в Иловле, хочет работать в правоохранительных органах

© Фото : Иван Гель / TelegramГлава Иловлинского района Волгоградской области Иван Гель с Андреем Соловьевым, который спас одноклассницу от нападавшего с ножом
Глава Иловлинского района Волгоградской области Иван Гель с Андреем Соловьевым, который спас одноклассницу от нападавшего с ножом - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : Иван Гель / Telegram
Глава Иловлинского района Волгоградской области Иван Гель с Андреем Соловьевым, который спас одноклассницу от нападавшего с ножом
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 23 мая – РИА Новости. Выпускник школы поселка Иловля Волгоградской области, спасший одноклассницу от напавшего на нее подростка с ножом на линейке, увлекается спортом и мечтает работать в правоохранительных органах, сообщил глава Иловлинского района Иван Гель в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник СК сообщал, что в школе в поселке Иловля на торжественной линейке 11-классник нанес ножом поверхностное ранение в шею однокласснице. По данным ведомства, здоровью девушки сейчас ничего не угрожает. В ходе проверки следствие среди прочего оценит работу руководства школы. По версии СК, причиной нападения могла стать неразделенная любовь или увлечение компьютерными играми.
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"Буквально несколько минут назад встретился с выпускником Иловлинской школы №1..., который сегодня во время проходившей в школе торжественной линейки защитил свою одноклассницу от беды.… (Выпускник – ред.) хорошо учится, увлекается спортом, мечтает работать в правоохранительных органах", - написал Гель.
Он отметил, что школьник отзывчивый и готов прийти на помощь другим, состоит в общественной организации "Донцы".
На опубликованном в социальных сетях видео попал момент происшествия. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики.
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