https://ria.ru/20230523/lineyka-1873711436.html

Власти рассказали о школьнике, спасшем одноклассницу на линейке в Иловле

Власти рассказали о школьнике, спасшем одноклассницу на линейке в Иловле - РИА Новости, 23.05.2023

Власти рассказали о школьнике, спасшем одноклассницу на линейке в Иловле

Выпускник школы поселка Иловля Волгоградской области, спасший одноклассницу от напавшего на нее подростка с ножом на линейке, увлекается спортом и мечтает... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T18:20

2023-05-23T18:20

2023-05-23T18:20

происшествия

волгоградская область

иловлинский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

последний звонок

школа

дети

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ВОЛГОГРАД, 23 мая – РИА Новости. Выпускник школы поселка Иловля Волгоградской области, спасший одноклассницу от напавшего на нее подростка с ножом на линейке, увлекается спортом и мечтает работать в правоохранительных органах, сообщил глава Иловлинского района Иван Гель в своем Telegram-канале. Ранее во вторник СК сообщал, что в школе в поселке Иловля на торжественной линейке 11-классник нанес ножом поверхностное ранение в шею однокласснице. По данным ведомства, здоровью девушки сейчас ничего не угрожает. В ходе проверки следствие среди прочего оценит работу руководства школы. По версии СК, причиной нападения могла стать неразделенная любовь или увлечение компьютерными играми. "Буквально несколько минут назад встретился с выпускником Иловлинской школы №1..., который сегодня во время проходившей в школе торжественной линейки защитил свою одноклассницу от беды.… (Выпускник – ред.) хорошо учится, увлекается спортом, мечтает работать в правоохранительных органах", - написал Гель. Он отметил, что школьник отзывчивый и готов прийти на помощь другим, состоит в общественной организации "Донцы". На опубликованном в социальных сетях видео попал момент происшествия. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики.

https://ria.ru/20230523/vypusknoy-1873645538.html

https://ria.ru/20230523/napadenie-1873622762.html

волгоградская область

иловлинский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, волгоградская область, иловлинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия, последний звонок, школа, дети