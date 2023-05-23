https://ria.ru/20230523/laos-1873552641.html
Медведев встретился с главой Минобороны Лаоса
Медведев встретился с главой Минобороны Лаоса - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев встретился с главой Минобороны Лаоса
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев провел во Вьентьяне встречу с вице-премьером - министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом, который отметил активное... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:31
2023-05-23T10:31
2023-05-23T13:55
москва
вьентьян (город)
лаос
дмитрий медведев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873609542_0:242:3049:1957_1920x0_80_0_0_49e5aa119954f18f913c6b3717f4c133.jpg
ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев провел во Вьентьяне встречу с вице-премьером - министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом, который отметил активное укрепление тесного сотрудничества Москвы и Вьентьяна в военной сфере и сфере ВТС. "Наши страны связывают поистине дружественные отношения взаимподдержки и сотрудничества, особенно это касается военной сферы. В настоящее время мы активно с вами укрепляем в первую очередь военно-техническое и военное сотрудничество", - сказал Тяннялат. "Я рад с вами познакомиться и обсудить отношения между Россией и Лаосом в сфере обороны, поскольку наши страны являются дружественными. Нас связывают годы взаимоотношений, в том числе в сфере обороны и безопасности", - сказал в свою очередь Медведев.
https://ria.ru/20230523/medvedev-1873538066.html
москва
вьентьян (город)
лаос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873609542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a98a3eda5bf94396cb7b39d6c16ed9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, вьентьян (город), лаос, дмитрий медведев, в мире
Москва, Вьентьян (город), Лаос, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев встретился с главой Минобороны Лаоса
Глава Минобороны Лаоса отметил укрепление военно-технического сотрудничества с Россией