https://ria.ru/20230523/laos-1873552641.html

Медведев встретился с главой Минобороны Лаоса

Медведев встретился с главой Минобороны Лаоса - РИА Новости, 23.05.2023

Медведев встретился с главой Минобороны Лаоса

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев провел во Вьентьяне встречу с вице-премьером - министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом, который отметил активное... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T10:31

2023-05-23T10:31

2023-05-23T13:55

москва

вьентьян (город)

лаос

дмитрий медведев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873609542_0:242:3049:1957_1920x0_80_0_0_49e5aa119954f18f913c6b3717f4c133.jpg

ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев провел во Вьентьяне встречу с вице-премьером - министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом, который отметил активное укрепление тесного сотрудничества Москвы и Вьентьяна в военной сфере и сфере ВТС. "Наши страны связывают поистине дружественные отношения взаимподдержки и сотрудничества, особенно это касается военной сферы. В настоящее время мы активно с вами укрепляем в первую очередь военно-техническое и военное сотрудничество", - сказал Тяннялат. "Я рад с вами познакомиться и обсудить отношения между Россией и Лаосом в сфере обороны, поскольку наши страны являются дружественными. Нас связывают годы взаимоотношений, в том числе в сфере обороны и безопасности", - сказал в свою очередь Медведев.

https://ria.ru/20230523/medvedev-1873538066.html

москва

вьентьян (город)

лаос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, вьентьян (город), лаос, дмитрий медведев, в мире