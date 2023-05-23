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Медведев встретился с главой Минобороны Лаоса - РИА Новости, 23.05.2023
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10:31 23.05.2023 (обновлено: 13:55 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/laos-1873552641.html
Медведев встретился с главой Минобороны Лаоса
Медведев встретился с главой Минобороны Лаоса - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев встретился с главой Минобороны Лаоса
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев провел во Вьентьяне встречу с вице-премьером - министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом, который отметил активное... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:31
2023-05-23T13:55
москва
вьентьян (город)
лаос
дмитрий медведев
в мире
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев провел во Вьентьяне встречу с вице-премьером - министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом, который отметил активное укрепление тесного сотрудничества Москвы и Вьентьяна в военной сфере и сфере ВТС. "Наши страны связывают поистине дружественные отношения взаимподдержки и сотрудничества, особенно это касается военной сферы. В настоящее время мы активно с вами укрепляем в первую очередь военно-техническое и военное сотрудничество", - сказал Тяннялат. "Я рад с вами познакомиться и обсудить отношения между Россией и Лаосом в сфере обороны, поскольку наши страны являются дружественными. Нас связывают годы взаимоотношений, в том числе в сфере обороны и безопасности", - сказал в свою очередь Медведев.
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москва, вьентьян (город), лаос, дмитрий медведев, в мире
Москва, Вьентьян (город), Лаос, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев встретился с главой Минобороны Лаоса

Глава Минобороны Лаоса отметил укрепление военно-технического сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" РФ Дмитрий Медведев и заместитель министра обороны Лаоса генерал-полковник Тянсамон Тяннялат во время встречи в Вьентьяне
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и заместитель министра обороны Лаоса генерал-полковник Тянсамон Тяннялат во время встречи в Вьентьяне - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" РФ Дмитрий Медведев и заместитель министра обороны Лаоса генерал-полковник Тянсамон Тяннялат во время встречи в Вьентьяне
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев провел во Вьентьяне встречу с вице-премьером - министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом, который отметил активное укрепление тесного сотрудничества Москвы и Вьентьяна в военной сфере и сфере ВТС.
"Наши страны связывают поистине дружественные отношения взаимподдержки и сотрудничества, особенно это касается военной сферы. В настоящее время мы активно с вами укрепляем в первую очередь военно-техническое и военное сотрудничество", - сказал Тяннялат.
"Я рад с вами познакомиться и обсудить отношения между Россией и Лаосом в сфере обороны, поскольку наши страны являются дружественными. Нас связывают годы взаимоотношений, в том числе в сфере обороны и безопасности", - сказал в свою очередь Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев во время встречи в аэропорту Вьентьяна. 23 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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Вчера, 08:45
 
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