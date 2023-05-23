Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области отменили режим КТО - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 23.05.2023 (обновлено: 18:28 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/kto-1873702049.html
В Белгородской области отменили режим КТО
В Белгородской области отменили режим КТО - РИА Новости, 23.05.2023
В Белгородской области отменили режим КТО
В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:40
2023-05-23T18:28
белгородская область
специальная военная операция на украине
украина
вячеслав гладков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873649893_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_c135856604fdeb6000e558563d5f819b.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области&quot;, — написал он со ссылкой на документ, опубликованный на официальном сайте регионального правительства.Режим КТО ввели в Белгородской области накануне вечером, после того как на территорию Грайворонского городского округа вторглась украинская диверсионно-разведывательная группа. Кроме того, в течение дня украинские боевики неоднократно обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. По информации губернатора, при обстрелах пострадали 13 человек, погибших не было.Как заявили в Минобороны, в результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным военного ведомства, уничтожено более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.После атаки диверсантов Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
https://ria.ru/20230523/sputnik-1873625751.html
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873649893_70:0:1847:1333_1920x0_80_0_0_3679525bca1418ed2474306bf0d07ad0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области отменили режим КТО

Губернатор Вячеслав Гладков заявил об отмене режима КТО в Белгородской области

© AP PhotoЗдание, поврежденное в Белгородской области
Здание, поврежденное в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo
Здание, поврежденное в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области", — написал он со ссылкой на документ, опубликованный на официальном сайте регионального правительства.

Режим КТО ввели в Белгородской области накануне вечером, после того как на территорию Грайворонского городского округа вторглась украинская диверсионно-разведывательная группа. Кроме того, в течение дня украинские боевики неоднократно обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. По информации губернатора, при обстрелах пострадали 13 человек, погибших не было.
Как заявили в Минобороны, в результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным военного ведомства, уничтожено более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.
После атаки диверсантов Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
Американский коммерческий спутник компании Maxar снимал приграничные районы Белгородской области за два дня до проникновения в регион украинских диверсантов
Американский спутник снимал Белгородскую область накануне атаки диверсантов
Вчера, 14:50
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала