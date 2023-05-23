https://ria.ru/20230523/kto-1873702049.html
В Белгородской области отменили режим КТО
В Белгородской области отменили режим КТО - РИА Новости, 23.05.2023
В Белгородской области отменили режим КТО
В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:40
2023-05-23T17:40
2023-05-23T18:28
белгородская область
специальная военная операция на украине
украина
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области", — написал он со ссылкой на документ, опубликованный на официальном сайте регионального правительства.Режим КТО ввели в Белгородской области накануне вечером, после того как на территорию Грайворонского городского округа вторглась украинская диверсионно-разведывательная группа. Кроме того, в течение дня украинские боевики неоднократно обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. По информации губернатора, при обстрелах пострадали 13 человек, погибших не было.Как заявили в Минобороны, в результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным военного ведомства, уничтожено более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.После атаки диверсантов Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
https://ria.ru/20230523/sputnik-1873625751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, украина, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области отменили режим КТО
Губернатор Вячеслав Гладков заявил об отмене режима КТО в Белгородской области