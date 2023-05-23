https://ria.ru/20230523/kto-1873702049.html

В Белгородской области отменили режим КТО

В Белгородской области отменили режим КТО - РИА Новости, 23.05.2023

В Белгородской области отменили режим КТО

В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:40

2023-05-23T17:40

2023-05-23T18:28

белгородская область

специальная военная операция на украине

украина

вячеслав гладков

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873649893_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_c135856604fdeb6000e558563d5f819b.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области", — написал он со ссылкой на документ, опубликованный на официальном сайте регионального правительства.Режим КТО ввели в Белгородской области накануне вечером, после того как на территорию Грайворонского городского округа вторглась украинская диверсионно-разведывательная группа. Кроме того, в течение дня украинские боевики неоднократно обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. По информации губернатора, при обстрелах пострадали 13 человек, погибших не было.Как заявили в Минобороны, в результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным военного ведомства, уничтожено более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.После атаки диверсантов Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.

https://ria.ru/20230523/sputnik-1873625751.html

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белгородская область, украина, вячеслав гладков, происшествия