https://ria.ru/20230523/krym-1873599205.html

В Госдуме назвали передачу Крыма УССР в 1954 году преступлением

В Госдуме назвали передачу Крыма УССР в 1954 году преступлением - РИА Новости, 23.05.2023

В Госдуме назвали передачу Крыма УССР в 1954 году преступлением

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал преступлением передачу Крыма в состав УССР в 1954 году. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:16

2023-05-23T13:16

2023-05-23T13:16

госдума рф

республика крым

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал преступлением передачу Крыма в состав УССР в 1954 году. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. По его словам, процесс передачи Крыма УССР в 1954 году не был юридически оформлен, допущенные нарушения настолько грубы и вопиющи, что обоснование для отмены решения не займет много времени. "Вопрос о принадлежности Крыма окончательно закрыт на референдуме в 2014 году. Крым – Россия, и это навсегда. Тем не менее восстановление исторической справедливости - вопрос очень важный. У Никиты Хрущева попросту не было полномочий жонглировать землями СССР. То, что он сотворил в 1954 году, подарив Крым Украине, – преступление", - сказал Бабашов журналистам. По его словам, крымские депутаты провели глубокий анализ исторических документов, относящихся к данному вопросу. "В соответствии с законами СССР, чтобы "подарить" Крым Украине, политики должны были пройти определенный законодательный процесс: Верховный совет РСФСР должен был произвести отчуждение Крыма, Верховный совет УССР должен был принять решение о изменении границ уже собственной территории, оба решения должны были быть утверждены Верховным советом СССР. Даже эти логичные действия предприняты не были", - подчеркнул Бабашов.Кроме того, по его словам, в решении по Крыму 1954 года вообще нет речи о передаче территорий и установлении границ. "Все выглядит так, что в состав Украины передано только некое юридическое лицо без имущества. Но самое главное, что о "переезде" не спросили самих жильцов. Референдум не проводился, гарантий, что на территории сохранят традиции народов, их языки, их веру тоже не предусмотрели. Есть мнение, что таким образом решение от 1954 года неконституционно, а действия Хрущева, нужно сказать прямо, - преступление", - подчеркнул депутат. Крымская область находилась в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче области в состав Украинской ССР. Инициатором указа считается советский лидер Никита Хрущев, долгое время работавший на Украине. После распада СССР полуостров остался в составе Украины. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230521/zakonnost-1873208382.html

https://ria.ru/20230517/krym-1872355091.html

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госдума рф, республика крым, политика, украина