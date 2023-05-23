https://ria.ru/20230523/krizis-1873709559.html

Около 250 банков в США не переживут долговой кризис, считает Дерипаска

Около 250 банков в США не переживут долговой кризис, считает Дерипаска - РИА Новости, 23.05.2023

Около 250 банков в США не переживут долговой кризис, считает Дерипаска

Порядка 250 американских банков не переживут начавшийся в США долговой кризис, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T18:08

2023-05-23T18:08

2023-05-23T18:18

экономика

сша

олег дерипаска

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155832/69/1558326975_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f11b8a73880562528811831f3007c4db.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Порядка 250 американских банков не переживут начавшийся в США долговой кризис, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале."Сейчас уже понятно, что из региональных американских банков этот кризис точно не переживут порядка 250. Причем первый пяток уже загнулся", - написал Дерипаска."Драма уже началась. И драма с долговыми обязательствами казначейства, ставка по которым взлетела вверх, и мучения по подъему потолка американского госдолга в Конгрессе - это одна из прелюдий", - отметил он. После краха ряда крупных банков в США и Европе, самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse, на Западе стали звучать опасения по поводу грядущего кризиса. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций: в США с февраля по 10 мая со счетов было выведено 529 миллиардов долларов, а в еврозоне за февраль-март - около 89 миллиардов евро. При этом сохраняется неопределенность вокруг перспектив госдолга США: министр финансов страны Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по потолку госдолга правительство не сможет продолжать выполнять все обязательства, возможно, уже к 1 июня. "Это вообще, конечно, было прикольно выслушивать последние 10-15 лет рассказы американских типа аналитиков о том, что мы ещё увидим этот "китайский экономический кризис" из-за скрытых региональных долгов и проблем перегретого рынка недвижимости в Китае. Однако всё это мы увидим в ближайшие месяцы на американской земле", - заявил Дерипаска.

https://ria.ru/20230523/defolt-1873708420.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, сша, олег дерипаска, в мире, россия