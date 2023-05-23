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Около 250 банков в США не переживут долговой кризис, считает Дерипаска - РИА Новости, 23.05.2023
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18:08 23.05.2023 (обновлено: 18:18 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/krizis-1873709559.html
Около 250 банков в США не переживут долговой кризис, считает Дерипаска
Около 250 банков в США не переживут долговой кризис, считает Дерипаска - РИА Новости, 23.05.2023
Около 250 банков в США не переживут долговой кризис, считает Дерипаска
Порядка 250 американских банков не переживут начавшийся в США долговой кризис, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:08
2023-05-23T18:18
экономика
сша
олег дерипаска
в мире
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Порядка 250 американских банков не переживут начавшийся в США долговой кризис, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале.&quot;Сейчас уже понятно, что из региональных американских банков этот кризис точно не переживут порядка 250. Причем первый пяток уже загнулся&quot;, - написал Дерипаска."Драма уже началась. И драма с долговыми обязательствами казначейства, ставка по которым взлетела вверх, и мучения по подъему потолка американского госдолга в Конгрессе - это одна из прелюдий", - отметил он. После краха ряда крупных банков в США и Европе, самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse, на Западе стали звучать опасения по поводу грядущего кризиса. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций: в США с февраля по 10 мая со счетов было выведено 529 миллиардов долларов, а в еврозоне за февраль-март - около 89 миллиардов евро. При этом сохраняется неопределенность вокруг перспектив госдолга США: министр финансов страны Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по потолку госдолга правительство не сможет продолжать выполнять все обязательства, возможно, уже к 1 июня. "Это вообще, конечно, было прикольно выслушивать последние 10-15 лет рассказы американских типа аналитиков о том, что мы ещё увидим этот "китайский экономический кризис" из-за скрытых региональных долгов и проблем перегретого рынка недвижимости в Китае. Однако всё это мы увидим в ближайшие месяцы на американской земле", - заявил Дерипаска.
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экономика, сша, олег дерипаска, в мире, россия
Экономика, США, Олег Дерипаска, В мире, Россия
Около 250 банков в США не переживут долговой кризис, считает Дерипаска

Бизнесмен Дерипаска: около 250 банков в США не переживут начавшийся долговой кризис

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Олег Дерипаска. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Порядка 250 американских банков не переживут начавшийся в США долговой кризис, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале.
«

"Сейчас уже понятно, что из региональных американских банков этот кризис точно не переживут порядка 250. Причем первый пяток уже загнулся", - написал Дерипаска.

"Драма уже началась. И драма с долговыми обязательствами казначейства, ставка по которым взлетела вверх, и мучения по подъему потолка американского госдолга в Конгрессе - это одна из прелюдий", - отметил он.
После краха ряда крупных банков в США и Европе, самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse, на Западе стали звучать опасения по поводу грядущего кризиса. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций: в США с февраля по 10 мая со счетов было выведено 529 миллиардов долларов, а в еврозоне за февраль-март - около 89 миллиардов евро.
При этом сохраняется неопределенность вокруг перспектив госдолга США: министр финансов страны Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по потолку госдолга правительство не сможет продолжать выполнять все обязательства, возможно, уже к 1 июня.
"Это вообще, конечно, было прикольно выслушивать последние 10-15 лет рассказы американских типа аналитиков о том, что мы ещё увидим этот "китайский экономический кризис" из-за скрытых региональных долгов и проблем перегретого рынка недвижимости в Китае. Однако всё это мы увидим в ближайшие месяцы на американской земле", - заявил Дерипаска.
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