https://ria.ru/20230523/kreml-1873584467.html
Песков прокомментировал слияние двух управлений в администрации Кремля
Песков прокомментировал слияние двух управлений в администрации Кремля - РИА Новости, 23.05.2023
Песков прокомментировал слияние двух управлений в администрации Кремля
Слияние двух управлений администрации Кремля - по борьбе с коррупцией и по вопросам госслужбы - сделано для оптимизации и повышения эффективности работы, заявил РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:33
2023-05-23T12:33
2023-05-23T12:58
россия
политика
дмитрий песков
владимир путин
максим травников
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Слияние двух управлений администрации Кремля - по борьбе с коррупцией и по вопросам госслужбы - сделано для оптимизации и повышения эффективности работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Согласно указу президента РФ Владимира Путина, управление по вопросам госслужбы и кадров и управление по вопросам противодействия коррупции были преобразованы в единую структуру - управление президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции. Новую структуру возглавил Максим Травников, который ранее занимал пост начальника управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров."Осуществлено слияние двух управлений администрации президента... Было принято такое решение об оптимизации, чтобы упростить, повысить эффективность, что и было сделано", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что "кадровая служба и антикоррупционная деятельность - это те процессы, которые сейчас идут рука об руку", у сотрудников, которые там задействованы, схожая специализация.Также, продолжая отвечать на вопросы, Песков сообщил, что вопрос слияния подобных структур на местах зависит от главы региона.Кроме того, пресс-секретарь президента рассказал, что предстоит некая документальная работа по кадровому составу в связи с тем, что появилось новое управление. "И в ходе этой работы будет уточняться кадровый состав", - ответил Песков на вопрос, будет ли сокращение кадров в связи со слиянием.
https://ria.ru/20230522/konsolidatsiya-1873417909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, дмитрий песков, владимир путин, максим травников
Россия, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Максим Травников
Песков прокомментировал слияние двух управлений в администрации Кремля
Песков объяснил слияние управлений в администрации Кремля повышением эффективности работы
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Слияние двух управлений администрации Кремля - по борьбе с коррупцией и по вопросам госслужбы - сделано для оптимизации и повышения эффективности работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина
, управление по вопросам госслужбы и кадров и управление по вопросам противодействия коррупции были преобразованы в единую структуру - управление президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции. Новую структуру возглавил Максим Травников
, который ранее занимал пост начальника управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров.
«
"Осуществлено слияние двух управлений администрации президента... Было принято такое решение об оптимизации, чтобы упростить, повысить эффективность, что и было сделано", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что "кадровая служба и антикоррупционная деятельность - это те процессы, которые сейчас идут рука об руку", у сотрудников, которые там задействованы, схожая специализация.
Также, продолжая отвечать на вопросы, Песков сообщил, что вопрос слияния подобных структур на местах зависит от главы региона.
Кроме того, пресс-секретарь президента рассказал, что предстоит некая документальная работа по кадровому составу в связи с тем, что появилось новое управление. "И в ходе этой работы будет уточняться кадровый состав", - ответил Песков на вопрос, будет ли сокращение кадров в связи со слиянием.
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