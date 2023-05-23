https://ria.ru/20230523/kreml-1873584467.html

Песков прокомментировал слияние двух управлений в администрации Кремля

Песков прокомментировал слияние двух управлений в администрации Кремля - РИА Новости, 23.05.2023

Песков прокомментировал слияние двух управлений в администрации Кремля

Слияние двух управлений администрации Кремля - по борьбе с коррупцией и по вопросам госслужбы - сделано для оптимизации и повышения эффективности работы, заявил РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:33

2023-05-23T12:33

2023-05-23T12:58

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политика

дмитрий песков

владимир путин

максим травников

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Слияние двух управлений администрации Кремля - по борьбе с коррупцией и по вопросам госслужбы - сделано для оптимизации и повышения эффективности работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Согласно указу президента РФ Владимира Путина, управление по вопросам госслужбы и кадров и управление по вопросам противодействия коррупции были преобразованы в единую структуру - управление президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции. Новую структуру возглавил Максим Травников, который ранее занимал пост начальника управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров."Осуществлено слияние двух управлений администрации президента... Было принято такое решение об оптимизации, чтобы упростить, повысить эффективность, что и было сделано", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что "кадровая служба и антикоррупционная деятельность - это те процессы, которые сейчас идут рука об руку", у сотрудников, которые там задействованы, схожая специализация.Также, продолжая отвечать на вопросы, Песков сообщил, что вопрос слияния подобных структур на местах зависит от главы региона.Кроме того, пресс-секретарь президента рассказал, что предстоит некая документальная работа по кадровому составу в связи с тем, что появилось новое управление. "И в ходе этой работы будет уточняться кадровый состав", - ответил Песков на вопрос, будет ли сокращение кадров в связи со слиянием.

https://ria.ru/20230522/konsolidatsiya-1873417909.html

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Владимир Лаврентьев

россия, политика, дмитрий песков, владимир путин, максим травников