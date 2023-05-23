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В Чечне спасли котят, упавших в вентиляционные шахты

В Чечне спасли котят, упавших в вентиляционные шахты - РИА Новости, 23.05.2023

В Чечне спасли котят, упавших в вентиляционные шахты

Чеченские спасатели дважды за день вытащили котят из вентиляционных шахт в домах, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:57

2023-05-23T13:57

2023-05-23T14:39

хорошие новости

россия

грозный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ГРОЗНЫЙ, 23 мая — РИА Новости. Чеченские спасатели дважды за день вытащили котят из вентиляционных шахт в домах, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале."Сотрудники главного управления МЧС по Чеченской Республике в Грозном спасли двух котят, упавших в вентиляционные шахты. Первый инцидент произошел в многоквартирном доме в Ахматовском районе. Писк услышала жительница одной из квартир. Через пару часов поступил аналогичный звонок: заявительница сообщила, что в здании Всероссийского общества слепых в вентшахту упал котенок", — говорится в заявлении.Отмечается, что пожарные пробили стены и вызволили котят так, чтобы они не пострадали.Как уточнили в ведомстве, обе заявительницы приютили животных и по совету спасателей дали им имя Шахтер.

https://ria.ru/20230505/pozhar-1869991107.html

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россия, грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)