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В Чечне спасли котят, упавших в вентиляционные шахты - РИА Новости, 23.05.2023
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13:57 23.05.2023 (обновлено: 14:39 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/kotyata-1873610679.html
В Чечне спасли котят, упавших в вентиляционные шахты
В Чечне спасли котят, упавших в вентиляционные шахты - РИА Новости, 23.05.2023
В Чечне спасли котят, упавших в вентиляционные шахты
Чеченские спасатели дважды за день вытащили котят из вентиляционных шахт в домах, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:57
2023-05-23T14:39
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ГРОЗНЫЙ, 23 мая — РИА Новости. Чеченские спасатели дважды за день вытащили котят из вентиляционных шахт в домах, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале."Сотрудники главного управления МЧС по Чеченской Республике в Грозном спасли двух котят, упавших в вентиляционные шахты. Первый инцидент произошел в многоквартирном доме в Ахматовском районе. Писк услышала жительница одной из квартир. Через пару часов поступил аналогичный звонок: заявительница сообщила, что в здании Всероссийского общества слепых в вентшахту упал котенок", — говорится в заявлении.Отмечается, что пожарные пробили стены и вызволили котят так, чтобы они не пострадали.Как уточнили в ведомстве, обе заявительницы приютили животных и по совету спасателей дали им имя Шахтер.
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россия, грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Россия, Грозный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чечне спасли котят, упавших в вентиляционные шахты

В Чечне пожарные спасли двух упавших в вентиляционные шахты котят

© ГУ МЧС России по Чеченской РеспубликеОдин из двух котят, упавших в в вентиляционные шахты в Грозном. Кадр из видео
Один из двух котят, упавших в в вентиляционные шахты в Грозном. Кадр из видео
© ГУ МЧС России по Чеченской Республике
Один из двух котят, упавших в в вентиляционные шахты в Грозном. Кадр из видео
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 23 мая — РИА Новости. Чеченские спасатели дважды за день вытащили котят из вентиляционных шахт в домах, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале.
"Сотрудники главного управления МЧС по Чеченской Республике в Грозном спасли двух котят, упавших в вентиляционные шахты. Первый инцидент произошел в многоквартирном доме в Ахматовском районе. Писк услышала жительница одной из квартир. Через пару часов поступил аналогичный звонок: заявительница сообщила, что в здании Всероссийского общества слепых в вентшахту упал котенок", — говорится в заявлении.
Отмечается, что пожарные пробили стены и вызволили котят так, чтобы они не пострадали.
Как уточнили в ведомстве, обе заявительницы приютили животных и по совету спасателей дали им имя Шахтер.
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Хорошие новостиРоссияГрозныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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