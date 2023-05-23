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Звезда "Союзников" пожаловалась на домогательства в Голливуде
Звезда "Союзников" пожаловалась на домогательства в Голливуде - РИА Новости, 23.05.2023
Звезда "Союзников" пожаловалась на домогательства в Голливуде
Звезда "Союзников" Марион Котийяр пожаловалась на домогательства в Голливуде. Она поделилась негативным опытом на Каннском кинофестивале, сообщил Deadline. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:31
2023-05-23T11:31
2023-05-23T11:31
культура
голливуд
марион котийяр
харви вайнштейн
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кино
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МОСКВА, 23 май – РИА Новости. Звезда "Союзников" Марион Котийяр пожаловалась на домогательства в Голливуде. Она поделилась негативным опытом на Каннском кинофестивале, сообщил Deadline.Актриса представила на показе фильм "Маленькая девочка в голубом", посвященный домогательствам, и рассказала о подобных ситуациях в своей жизни. "Я была актрисой в течение долгого времени, и меня ставили в такие ситуации, в которых я не должна была оказаться. До сих пор есть больные мужчины, а иногда и женщины, которые используют начинающих актеров", – поделилась Котийяр. Она отметила, что современные артисты должны открыто бороться против харассмента в киноиндустрии. "Сегодня молодые актрисы знают, что это неправильно, что, если кто-то просит вас о чем-то, что вас не устраивает, вы можете сказать "нет". Я не знала об этом, когда была молодой актрисой. Это было совсем другое время", – заключила знаменитость. Тема сексуальных домогательств стала одной из самых болезненных в Голливуде. Актрисы впервые начали массово рассказывать о харассменте со стороны режиссеров и продюсеров после громкой истории с Харви Вайнштейном, которого обвинили в сексуальных преступлениях сразу несколько женщин. Одной из первых массовую кампанию против сексуальных домогательств в киноиндустрии начала актриса Алисса Милано. Она призвала остальных артисток открыто рассказывать о своем опыте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
голливуд, марион котийяр, харви вайнштейн, знаменитости, кино, сша
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Звезда "Союзников" пожаловалась на домогательства в Голливуде
Звезда "Союзников" Марион Котийяр пожаловалась на домогательства в Голливуде