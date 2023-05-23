https://ria.ru/20230523/korpus-1873675259.html

В ГД заявили, что корпус морской пехоты Украины ждет сомнительное будущее

В ГД заявили, что корпус морской пехоты Украины ждет сомнительное будущее - РИА Новости, 23.05.2023

В ГД заявили, что корпус морской пехоты Украины ждет сомнительное будущее

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что создаваемый на Украине корпус морской пехоты ждет сомнительное будущее, по факту это будет... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:31

2023-05-23T16:31

2023-05-23T16:31

украина

севастополь

дмитрий белик

владимир зеленский

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838291284_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0acdfd6120e2ec0ee39d91ca77a0d8b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что создаваемый на Украине корпус морской пехоты ждет сомнительное будущее, по факту это будет неподготовленная "свора преступников и националистов". Владимир Зеленский во время посещения позиций на угледарском направлении заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты, будут сформированы новые бригады, обеспеченные современной техникой и оружием. "Морская пехота – это род сил, который обучается и создается годами. Этого времени у сегодняшней Украины нет. Можно собрать свору преступников и националистов и объявить их корпусом морской пехоты, но в действительности они так и останутся бандой, которую ждет сомнительное будущее", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, возможно, в головах киевских политиков морская пехота должна триумфально высадиться на берег Крыма, но в действительности этого не произойдет. "Высаживаться морской пехоте Зеленского некуда. К Крыму их не подпустят, а тренироваться у своих берегов так себе инициатива", - добавил депутат.

https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873624684.html

украина

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, севастополь, дмитрий белик, владимир зеленский, госдума рф