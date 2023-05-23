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В ГД заявили, что корпус морской пехоты Украины ждет сомнительное будущее - РИА Новости, 23.05.2023
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16:31 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/korpus-1873675259.html
В ГД заявили, что корпус морской пехоты Украины ждет сомнительное будущее
В ГД заявили, что корпус морской пехоты Украины ждет сомнительное будущее - РИА Новости, 23.05.2023
В ГД заявили, что корпус морской пехоты Украины ждет сомнительное будущее
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что создаваемый на Украине корпус морской пехоты ждет сомнительное будущее, по факту это будет... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:31
2023-05-23T16:31
украина
севастополь
дмитрий белик
владимир зеленский
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что создаваемый на Украине корпус морской пехоты ждет сомнительное будущее, по факту это будет неподготовленная "свора преступников и националистов". Владимир Зеленский во время посещения позиций на угледарском направлении заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты, будут сформированы новые бригады, обеспеченные современной техникой и оружием. "Морская пехота – это род сил, который обучается и создается годами. Этого времени у сегодняшней Украины нет. Можно собрать свору преступников и националистов и объявить их корпусом морской пехоты, но в действительности они так и останутся бандой, которую ждет сомнительное будущее", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, возможно, в головах киевских политиков морская пехота должна триумфально высадиться на берег Крыма, но в действительности этого не произойдет. "Высаживаться морской пехоте Зеленского некуда. К Крыму их не подпустят, а тренироваться у своих берегов так себе инициатива", - добавил депутат.
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украина, севастополь, дмитрий белик, владимир зеленский, госдума рф
Украина, Севастополь, Дмитрий Белик, Владимир Зеленский, Госдума РФ
В ГД заявили, что корпус морской пехоты Украины ждет сомнительное будущее

Депутат Госдумы Белик: корпус морской пехоты Украины ждет сомнительное будущее

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПеред пленарным заседанием Государственной Думы РФ
Перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что создаваемый на Украине корпус морской пехоты ждет сомнительное будущее, по факту это будет неподготовленная "свора преступников и националистов".
Владимир Зеленский во время посещения позиций на угледарском направлении заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты, будут сформированы новые бригады, обеспеченные современной техникой и оружием.
"Морская пехота – это род сил, который обучается и создается годами. Этого времени у сегодняшней Украины нет. Можно собрать свору преступников и националистов и объявить их корпусом морской пехоты, но в действительности они так и останутся бандой, которую ждет сомнительное будущее", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, возможно, в головах киевских политиков морская пехота должна триумфально высадиться на берег Крыма, но в действительности этого не произойдет.
"Высаживаться морской пехоте Зеленского некуда. К Крыму их не подпустят, а тренироваться у своих берегов так себе инициатива", - добавил депутат.
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УкраинаСевастопольДмитрий БеликВладимир ЗеленскийГосдума РФ
 
 
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