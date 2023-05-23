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Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 13 процентов - РИА Новости, 23.05.2023
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13:02 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/koronavirus-1873594963.html
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 13 процентов
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 13 процентов - РИА Новости, 23.05.2023
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 13 процентов
За неделю показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился на 13%, выздоровели 23 618 человек, умерли 183 пациента, сообщили журналистам в сводке... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:02
2023-05-23T13:02
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. За неделю показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился на 13%, выздоровели 23 618 человек, умерли 183 пациента, сообщили журналистам в сводке Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. &quot;Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 11,3 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 13%. Увеличение заболеваемости отмечено в 21 субъекте Российской Федерации, в том числе в восьми регионах более чем в среднем по стране. Умерло за 20 неделю 183 человека&quot;, - говорится в сообщении.За последнюю неделю в России были госпитализированы 3 529 человек с коронавирусной инфекцией, что на 1,8% меньше в сравнении с предшествующей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 субъектах страны, в том числе в 20 регионах увеличение более чем в среднем по России, уточнили в оперштабе. Выздоровели за последнюю неделю 23 618 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 19% меньше в сравнении с предыдущей неделей.
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Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 13 процентов

В России за неделю госпитализировали на 1,8 процента меньше пациентов с COVID-19

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге
Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. За неделю показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился на 13%, выздоровели 23 618 человек, умерли 183 пациента, сообщили журналистам в сводке Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
«

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 11,3 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 13%. Увеличение заболеваемости отмечено в 21 субъекте Российской Федерации, в том числе в восьми регионах более чем в среднем по стране. Умерло за 20 неделю 183 человека", - говорится в сообщении.

За последнюю неделю в России были госпитализированы 3 529 человек с коронавирусной инфекцией, что на 1,8% меньше в сравнении с предшествующей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 субъектах страны, в том числе в 20 регионах увеличение более чем в среднем по России, уточнили в оперштабе.
Выздоровели за последнюю неделю 23 618 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 19% меньше в сравнении с предыдущей неделей.
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