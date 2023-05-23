https://ria.ru/20230523/koronavirus-1873594963.html

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 13 процентов

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 13 процентов - РИА Новости, 23.05.2023

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 13 процентов

За неделю показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился на 13%, выздоровели 23 618 человек, умерли 183 пациента, сообщили журналистам в сводке... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:02

2023-05-23T13:02

2023-05-23T13:02

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. За неделю показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился на 13%, выздоровели 23 618 человек, умерли 183 пациента, сообщили журналистам в сводке Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 11,3 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 13%. Увеличение заболеваемости отмечено в 21 субъекте Российской Федерации, в том числе в восьми регионах более чем в среднем по стране. Умерло за 20 неделю 183 человека", - говорится в сообщении.За последнюю неделю в России были госпитализированы 3 529 человек с коронавирусной инфекцией, что на 1,8% меньше в сравнении с предшествующей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 субъектах страны, в том числе в 20 регионах увеличение более чем в среднем по России, уточнили в оперштабе. Выздоровели за последнюю неделю 23 618 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 19% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

https://ria.ru/20230515/kino-1871857014.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса