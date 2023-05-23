https://ria.ru/20230523/kooperatsiya-1873536981.html
Мишустин отметил важность промышленной и технологической кооперации с КНР
Мишустин отметил важность промышленной и технологической кооперации с КНР - РИА Новости, 23.05.2023
Мишустин отметил важность промышленной и технологической кооперации с КНР
России и Китаю важно объединить ресурсы для создания конкурентоспособных и доступных товаров, особое значение имеет промышленная и технологическая кооперация,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T08:26
2023-05-23T08:26
2023-05-23T08:26
экономика
технологии
россия
китай
михаил мишустин
шанхай
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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. России и Китаю важно объединить ресурсы для создания конкурентоспособных и доступных товаров, особое значение имеет промышленная и технологическая кооперация, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая во вторник на российско-китайском форуме в Шанхае. "Особое значение имеет промышленная и технологическая кооперация. Сейчас важно объединить ресурсы и компетенции для создания конкурентоспособных и доступных по цене товаров, необходимых как отраслям, так и нашим потребителям", - сказал Мишустин. По его словам, активное взаимодействие двух стран в этом направлении позволит добиться хороших результатов.
https://ria.ru/20230523/rynki-1873535631.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, китай, михаил мишустин, шанхай
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Шанхай
Мишустин отметил важность промышленной и технологической кооперации с КНР
Мишустин: России и Китаю важно объединить ресурсы для создания конкурентоспособных товаров