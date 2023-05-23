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Кооперация между Россией и Китая укрепит их экономику, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.05.2023
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07:27 23.05.2023 (обновлено: 07:42 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/kooperatsiya-1873532505.html
Кооперация между Россией и Китая укрепит их экономику, заявил Мишустин
Кооперация между Россией и Китая укрепит их экономику, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.05.2023
Кооперация между Россией и Китая укрепит их экономику, заявил Мишустин
Углубление российско-китайского взаимодействия и наращивание кооперации окажет положительное влияние на укрепление экономик обеих стран, заявил премьер-министр... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T07:27
2023-05-23T07:42
экономика
россия
михаил мишустин
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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Углубление российско-китайского взаимодействия и наращивание кооперации окажет положительное влияние на укрепление экономик обеих стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Уверен, что углубление российско-китайского взаимодействия и наращивание кооперации также окажет положительное влияние на укрепление экономик обеих наших стран", - сказал Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Кооперация между Россией и Китая укрепит их экономику, заявил Мишустин

Мишустин: наращивание кооперации между Россией и Китаем укрепит экономики обеих стран

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Углубление российско-китайского взаимодействия и наращивание кооперации окажет положительное влияние на укрепление экономик обеих стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Уверен, что углубление российско-китайского взаимодействия и наращивание кооперации также окажет положительное влияние на укрепление экономик обеих наших стран", - сказал Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме.
Председатель Правительства России Михаил Мишустин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Мишустин прилетел в Китай, где встретится с Си Цзиньпином
22 мая, 21:58
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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