https://ria.ru/20230523/konovalets-1873448332.html
"Сталин все планировал лично". Как устранили главного украинского нациста
"Сталин все планировал лично". Как устранили главного украинского нациста - РИА Новости, 23.05.2023
"Сталин все планировал лично". Как устранили главного украинского нациста
Тщательная подготовка, незаметное внедрение, идеальное исполнение — ровно 85 лет назад ликвидировали одного из лидеров Организации украинских националистов... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T08:00
2023-05-23T08:00
2023-05-23T08:02
безопасность
украина
роттердам
париж
иосиф сталин (джугашвили)
адольф гитлер
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Тщательная подготовка, незаметное внедрение, идеальное исполнение — ровно 85 лет назад ликвидировали одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН)* Евгения Коновальца. Та операция стала образцовой для разведок всего мира. О том, как охотились за пособником Гитлера, — в материале РИА Новости.Смертный приговорУ советских спецслужб давно был зуб на Евгения Коновальца. Второго февраля 1929-го он возглавил ОУН, которая стремилась создать независимое украинское государство. Активно "гастролировал" по миру, открывая в разных странах "филиалы": в США, Канаде, Польше, Австрии, Бельгии, Швейцарии, Чехословакии.И активно сотрудничал с немцами.Украинские националисты установили связи с германской разведкой еще в 1923-м. После прихода к власти Адольфа Гитлера сотрудничество расширилось. Глава ОУН неоднократно лично встречался с фюрером, и тот даже организовал для сторонников Коновальца обучение в партийной школе НСДАП в Лейпциге. Там натаскивали на диверсии и теракты.В 1934-м оуновцы убили в Варшаве убили польского министра внутренних дел Бронислава Перацкого, а во Львове — сотрудника советского консульства Андрея Майлова.К середине 1930-х мало кто в руководстве СССР сомневался в неизбежности большой войны с гитлеровцами. Спецслужбы знали и о планах Коновальца, уже готовившего "административные органы" для нескольких областей советской Украины, которые предполагалось "освободить" с помощью немцев.К 1938-му ОУН сформировала две боеспособные бригады общей численностью около двух тысяч человек. Их тренировали специалисты германского абвера.Слабость врагаДля дерзкой операции привлекли опытного разведчика НКВД Павла Судоплатова, много лет проработавшего в Западной Европе.Его вызвал в Кремль лично Иосиф Сталин. На встрече Судоплатов сообщил верховному главнокомандующему, что главная угроза для страны исходит не от рядовых украинцев-эмигрантов, а от ОУН и УПА*.Сталин спросил: "А у этого Коновальца есть какие-нибудь слабости?" Разведчик вспомнил о его патологической страсти к сладостям. Везде, где был, непременно покупал коробку шоколадных конфет.Решили отравить националиста. Однако позже выбрали другой вариант.Судоплатов под псевдонимом Павлусь Валюх внедрился в окружение главного оуновца — назвался племянником его соратника. Отношения стали дружескими. Они даже вместе ходили в баню.Как-то раз Коновалец привел разведчика на могилу Симона Петлюры. Тот взял там горсть земли, сказав, что отвезет ее на Украину и посадит дерево. Нацисту очень понравилась такая преданность "общему делу".Таймер — полчасаИзготовить взрывное устройство, замаскированное под коробку конфет, поручили сотруднику отдела оперативно-технических средств Александру Тимашкову. Бомба срабатывала через полчаса после перевода коробки из вертикального положения в горизонтальное. За это время Судоплатов должен был успеть скрыться.В случае же неудачи только один вариант — пожертвовать собой. Поэтому агент спрятал под верхней одеждой "Вальтер".Встречу с Коновальцем назначили в ресторане гостиницы "Атланта" в центре Роттердама. Разведчик туда прибыл из Мурманска на судне "Шилка".Коновалец появился в 11:50, начал непринужденный разговор. Судоплатов, понимая, что тянуть нельзя, сообщил, что ему нужно вернуться на судно. Предложил еще раз увидеться в 17:00. Достал из внутреннего кармана коробку конфет, повернул ее горизонтально, передал собеседнику и вышел из помещения. Изо всех сил стараясь не переходить на бег.На улице, в ближайшем магазине, разведчик купил себе светлое пальто и шляпу, переоделся. В 12:15 из ресторана вышел националист с коробкой конфет в руках. Вскоре прозвучал взрыв."Направо и налево вижу летящие руки и ноги, — вспоминал очевидец, житель Роттердама Герман Де Йонг. — Его туловище летит с большим размахом за тротуар и падает метров за 20 на улице. Я чувствую шок от тяжелой взрывной волны воздуха, но удерживаюсь на ногах. Господин, который идет передо мной, падает, а его одежда горит. Длилось все это несколько секунд".Образцовая операцияУслышав взрыв, Судоплатов понял, что его миссия выполнена. Сел на поезд до Парижа. В гостиницу не поехал — всю ночь гулял по французской столице.Утром встретился с сотрудником советской разведки Иваном Агаянцем, передал ему "Вальтер" и записку в Кремль со словами: "Подарок вручен. Посылка сейчас в Париже, а шина автомобиля, на котором я путешествовал, лопнула, пока я ходил по магазинам".Зашифрованное послание означало: "Задание выполнено, цель уничтожена". Уже к вечеру в Москве знали, что Коновальца больше нет.Та операция стала образцовой для спецслужб всего мира. Однако ОУН сохранила боеспособность. С украинскими нацистами боролись и долгие годы после войны.* Экстремистские организации, запрещенные в России.
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
безопасность, украина, роттердам, париж, иосиф сталин (джугашвили), адольф гитлер, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия
Безопасность, Украина, Роттердам, Париж, Иосиф Сталин (Джугашвили), Адольф Гитлер, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Тщательная подготовка, незаметное внедрение, идеальное исполнение — ровно 85 лет назад ликвидировали одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН)* Евгения Коновальца. Та операция стала образцовой для разведок всего мира. О том, как охотились за пособником Гитлера, — в материале РИА Новости.
У советских спецслужб давно был зуб на Евгения Коновальца. Второго февраля 1929-го он возглавил ОУН, которая стремилась создать независимое украинское государство. Активно "гастролировал" по миру, открывая в разных странах "филиалы": в США, Канаде, Польше, Австрии, Бельгии, Швейцарии, Чехословакии.
И активно сотрудничал с немцами.
Украинские националисты установили связи с германской разведкой еще в 1923-м. После прихода к власти Адольфа Гитлера сотрудничество расширилось. Глава ОУН неоднократно лично встречался с фюрером, и тот даже организовал для сторонников Коновальца обучение в партийной школе НСДАП в Лейпциге. Там натаскивали на диверсии и теракты.
В 1934-м оуновцы убили в Варшаве убили польского министра внутренних дел Бронислава Перацкого, а во Львове — сотрудника советского консульства Андрея Майлова.
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К середине 1930-х мало кто в руководстве СССР сомневался в неизбежности большой войны с гитлеровцами. Спецслужбы знали и о планах Коновальца, уже готовившего "административные органы" для нескольких областей советской Украины, которые предполагалось "освободить" с помощью немцев.
К 1938-му ОУН сформировала две боеспособные бригады общей численностью около двух тысяч человек. Их тренировали специалисты германского абвера.
Для дерзкой операции привлекли опытного разведчика НКВД Павла Судоплатова, много лет проработавшего в Западной Европе.
Его вызвал в Кремль лично Иосиф Сталин. На встрече Судоплатов сообщил верховному главнокомандующему, что главная угроза для страны исходит не от рядовых украинцев-эмигрантов, а от ОУН и УПА*.
Сталин спросил: "А у этого Коновальца есть какие-нибудь слабости?" Разведчик вспомнил о его патологической страсти к сладостям. Везде, где был, непременно покупал коробку шоколадных конфет.
Решили отравить националиста. Однако позже выбрали другой вариант.
Судоплатов под псевдонимом Павлусь Валюх внедрился в окружение главного оуновца — назвался племянником его соратника. Отношения стали дружескими. Они даже вместе ходили в баню.
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Как-то раз Коновалец привел разведчика на могилу Симона Петлюры. Тот взял там горсть земли, сказав, что отвезет ее на Украину и посадит дерево. Нацисту очень понравилась такая преданность "общему делу".
Изготовить взрывное устройство, замаскированное под коробку конфет, поручили сотруднику отдела оперативно-технических средств Александру Тимашкову. Бомба срабатывала через полчаса после перевода коробки из вертикального положения в горизонтальное. За это время Судоплатов должен был успеть скрыться.
В случае же неудачи только один вариант — пожертвовать собой. Поэтому агент спрятал под верхней одеждой "Вальтер".
Встречу с Коновальцем назначили в ресторане гостиницы "Атланта" в центре Роттердама. Разведчик туда прибыл из Мурманска на судне "Шилка".
Коновалец появился в 11:50, начал непринужденный разговор. Судоплатов, понимая, что тянуть нельзя, сообщил, что ему нужно вернуться на судно. Предложил еще раз увидеться в 17:00. Достал из внутреннего кармана коробку конфет, повернул ее горизонтально, передал собеседнику и вышел из помещения. Изо всех сил стараясь не переходить на бег.
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На улице, в ближайшем магазине, разведчик купил себе светлое пальто и шляпу, переоделся. В 12:15 из ресторана вышел националист с коробкой конфет в руках. Вскоре прозвучал взрыв.
"Направо и налево вижу летящие руки и ноги, — вспоминал очевидец, житель Роттердама Герман Де Йонг. — Его туловище летит с большим размахом за тротуар и падает метров за 20 на улице. Я чувствую шок от тяжелой взрывной волны воздуха, но удерживаюсь на ногах. Господин, который идет передо мной, падает, а его одежда горит. Длилось все это несколько секунд".
Услышав взрыв, Судоплатов понял, что его миссия выполнена. Сел на поезд до Парижа. В гостиницу не поехал — всю ночь гулял по французской столице.
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Утром встретился с сотрудником советской разведки Иваном Агаянцем, передал ему "Вальтер" и записку в Кремль со словами: "Подарок вручен. Посылка сейчас в Париже, а шина автомобиля, на котором я путешествовал, лопнула, пока я ходил по магазинам".
Зашифрованное послание означало: "Задание выполнено, цель уничтожена". Уже к вечеру в Москве знали, что Коновальца больше нет.
Та операция стала образцовой для спецслужб всего мира. Однако ОУН сохранила боеспособность. С украинскими нацистами боролись и долгие годы после войны.
* Экстремистские организации, запрещенные в России.