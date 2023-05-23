https://ria.ru/20230523/konovalets-1873448332.html

"Сталин все планировал лично". Как устранили главного украинского нациста

"Сталин все планировал лично". Как устранили главного украинского нациста - РИА Новости, 23.05.2023

"Сталин все планировал лично". Как устранили главного украинского нациста

Тщательная подготовка, незаметное внедрение, идеальное исполнение — ровно 85 лет назад ликвидировали одного из лидеров Организации украинских националистов... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T08:00

2023-05-23T08:00

2023-05-23T08:02

безопасность

украина

роттердам

париж

иосиф сталин (джугашвили)

адольф гитлер

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Тщательная подготовка, незаметное внедрение, идеальное исполнение — ровно 85 лет назад ликвидировали одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН)* Евгения Коновальца. Та операция стала образцовой для разведок всего мира. О том, как охотились за пособником Гитлера, — в материале РИА Новости.Смертный приговорУ советских спецслужб давно был зуб на Евгения Коновальца. Второго февраля 1929-го он возглавил ОУН, которая стремилась создать независимое украинское государство. Активно "гастролировал" по миру, открывая в разных странах "филиалы": в США, Канаде, Польше, Австрии, Бельгии, Швейцарии, Чехословакии.И активно сотрудничал с немцами.Украинские националисты установили связи с германской разведкой еще в 1923-м. После прихода к власти Адольфа Гитлера сотрудничество расширилось. Глава ОУН неоднократно лично встречался с фюрером, и тот даже организовал для сторонников Коновальца обучение в партийной школе НСДАП в Лейпциге. Там натаскивали на диверсии и теракты.В 1934-м оуновцы убили в Варшаве убили польского министра внутренних дел Бронислава Перацкого, а во Львове — сотрудника советского консульства Андрея Майлова.К середине 1930-х мало кто в руководстве СССР сомневался в неизбежности большой войны с гитлеровцами. Спецслужбы знали и о планах Коновальца, уже готовившего "административные органы" для нескольких областей советской Украины, которые предполагалось "освободить" с помощью немцев.К 1938-му ОУН сформировала две боеспособные бригады общей численностью около двух тысяч человек. Их тренировали специалисты германского абвера.Слабость врагаДля дерзкой операции привлекли опытного разведчика НКВД Павла Судоплатова, много лет проработавшего в Западной Европе.Его вызвал в Кремль лично Иосиф Сталин. На встрече Судоплатов сообщил верховному главнокомандующему, что главная угроза для страны исходит не от рядовых украинцев-эмигрантов, а от ОУН и УПА*.Сталин спросил: "А у этого Коновальца есть какие-нибудь слабости?" Разведчик вспомнил о его патологической страсти к сладостям. Везде, где был, непременно покупал коробку шоколадных конфет.Решили отравить националиста. Однако позже выбрали другой вариант.Судоплатов под псевдонимом Павлусь Валюх внедрился в окружение главного оуновца — назвался племянником его соратника. Отношения стали дружескими. Они даже вместе ходили в баню.Как-то раз Коновалец привел разведчика на могилу Симона Петлюры. Тот взял там горсть земли, сказав, что отвезет ее на Украину и посадит дерево. Нацисту очень понравилась такая преданность "общему делу".Таймер — полчасаИзготовить взрывное устройство, замаскированное под коробку конфет, поручили сотруднику отдела оперативно-технических средств Александру Тимашкову. Бомба срабатывала через полчаса после перевода коробки из вертикального положения в горизонтальное. За это время Судоплатов должен был успеть скрыться.В случае же неудачи только один вариант — пожертвовать собой. Поэтому агент спрятал под верхней одеждой "Вальтер".Встречу с Коновальцем назначили в ресторане гостиницы "Атланта" в центре Роттердама. Разведчик туда прибыл из Мурманска на судне "Шилка".Коновалец появился в 11:50, начал непринужденный разговор. Судоплатов, понимая, что тянуть нельзя, сообщил, что ему нужно вернуться на судно. Предложил еще раз увидеться в 17:00. Достал из внутреннего кармана коробку конфет, повернул ее горизонтально, передал собеседнику и вышел из помещения. Изо всех сил стараясь не переходить на бег.На улице, в ближайшем магазине, разведчик купил себе светлое пальто и шляпу, переоделся. В 12:15 из ресторана вышел националист с коробкой конфет в руках. Вскоре прозвучал взрыв."Направо и налево вижу летящие руки и ноги, — вспоминал очевидец, житель Роттердама Герман Де Йонг. — Его туловище летит с большим размахом за тротуар и падает метров за 20 на улице. Я чувствую шок от тяжелой взрывной волны воздуха, но удерживаюсь на ногах. Господин, который идет передо мной, падает, а его одежда горит. Длилось все это несколько секунд".Образцовая операцияУслышав взрыв, Судоплатов понял, что его миссия выполнена. Сел на поезд до Парижа. В гостиницу не поехал — всю ночь гулял по французской столице.Утром встретился с сотрудником советской разведки Иваном Агаянцем, передал ему "Вальтер" и записку в Кремль со словами: "Подарок вручен. Посылка сейчас в Париже, а шина автомобиля, на котором я путешествовал, лопнула, пока я ходил по магазинам".Зашифрованное послание означало: "Задание выполнено, цель уничтожена". Уже к вечеру в Москве знали, что Коновальца больше нет.Та операция стала образцовой для спецслужб всего мира. Однако ОУН сохранила боеспособность. С украинскими нацистами боролись и долгие годы после войны.* Экстремистские организации, запрещенные в России.

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безопасность, украина, роттердам, париж, иосиф сталин (джугашвили), адольф гитлер, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия