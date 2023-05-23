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Климатологи отреагировали на идею переноса столицы в Сибирь - РИА Новости, 23.05.2023
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16:41 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/klimat-1873681315.html
Климатологи отреагировали на идею переноса столицы в Сибирь
Климатологи отреагировали на идею переноса столицы в Сибирь - РИА Новости, 23.05.2023
Климатологи отреагировали на идею переноса столицы в Сибирь
Заявления о переносе столицы России в Сибирь не стоит воспринимать всерьез, заявил старший научный сотрудник Лаборатории теории климата Института физики... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:41
2023-05-23T16:41
россия
москва
александр чернокульский
алексей кокорин
российская академия наук
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Заявления о переносе столицы России в Сибирь не стоит воспринимать всерьез, заявил старший научный сотрудник Лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский в беседе с РБК."Волны жары будут с очень большой вероятностью чаще, да, но они и в Сибири будут учащаться", — сказал эксперт.Он добавил, что прогнозируемое изменение климата будет связано с парниковым эффектом.Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова и кандидат физико-математических наук Андрей Киселев рассказал, что в России потепление происходит практически в два с половиной раза быстрее, чем в среднем по миру. Однако, по его словам, любой мегаполис, и Москва здесь не исключение, нагревается гораздо быстрее, чем земля в целом.Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что столицу России при повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века могут перенести в Сибирь.
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россия, москва, александр чернокульский, алексей кокорин, российская академия наук, рбк (медиагруппа)
Россия, Москва, Александр Чернокульский, Алексей Кокорин, Российская академия наук, РБК (медиагруппа)
Климатологи отреагировали на идею переноса столицы в Сибирь

Ученый Чернокульский усомнился в идее перенести столицу России в Сибирь из-за климата

© РИА Новости / Виталий БелоусовСезон цветения в Москве
Сезон цветения в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сезон цветения в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Заявления о переносе столицы России в Сибирь не стоит воспринимать всерьез, заявил старший научный сотрудник Лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский в беседе с РБК.
"Волны жары будут с очень большой вероятностью чаще, да, но они и в Сибири будут учащаться", — сказал эксперт.
Он добавил, что прогнозируемое изменение климата будет связано с парниковым эффектом.
Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова и кандидат физико-математических наук Андрей Киселев рассказал, что в России потепление происходит практически в два с половиной раза быстрее, чем в среднем по миру. Однако, по его словам, любой мегаполис, и Москва здесь не исключение, нагревается гораздо быстрее, чем земля в целом.
Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что столицу России при повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века могут перенести в Сибирь.
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