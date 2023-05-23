https://ria.ru/20230523/klimat-1873681315.html

Климатологи отреагировали на идею переноса столицы в Сибирь

Климатологи отреагировали на идею переноса столицы в Сибирь - РИА Новости, 23.05.2023

Климатологи отреагировали на идею переноса столицы в Сибирь

Заявления о переносе столицы России в Сибирь не стоит воспринимать всерьез, заявил старший научный сотрудник Лаборатории теории климата Института физики... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:41

2023-05-23T16:41

2023-05-23T16:41

россия

москва

александр чернокульский

алексей кокорин

российская академия наук

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Заявления о переносе столицы России в Сибирь не стоит воспринимать всерьез, заявил старший научный сотрудник Лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский в беседе с РБК."Волны жары будут с очень большой вероятностью чаще, да, но они и в Сибири будут учащаться", — сказал эксперт.Он добавил, что прогнозируемое изменение климата будет связано с парниковым эффектом.Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова и кандидат физико-математических наук Андрей Киселев рассказал, что в России потепление происходит практически в два с половиной раза быстрее, чем в среднем по миру. Однако, по его словам, любой мегаполис, и Москва здесь не исключение, нагревается гораздо быстрее, чем земля в целом.Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что столицу России при повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века могут перенести в Сибирь.

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россия, москва, александр чернокульский, алексей кокорин, российская академия наук, рбк (медиагруппа)