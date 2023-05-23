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ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.05.2023
ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 20 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубицу "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:15
2023-05-23T14:15
2023-05-23T14:31
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 20 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубицу "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Херсонском направлении