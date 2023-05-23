https://ria.ru/20230523/karlson-1873652075.html

Такер Карлсон не будет участвовать в выборах президента США

Такер Карлсон не будет участвовать в выборах президента США - РИА Новости, 23.05.2023

Такер Карлсон не будет участвовать в выборах президента США

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон ни при каких обстоятельствах не собирается принимать участия в выборах президента США в 2024 году, а комитет политических... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:42

2023-05-23T15:42

2023-05-23T15:42

в мире

сша

такер карлсон

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон ни при каких обстоятельствах не собирается принимать участия в выборах президента США в 2024 году, а комитет политических действий по его выдвижению прекратил свою деятельность после угрозы привлечения к юридической ответственности, сказала адвокат Карлсона Хармит Диллон. Его слова приводит газета Hill."Мистер Карлсон не будет баллотироваться на пост президента в 2024 году ни при каких обстоятельствах, и, как следствие, ваши недостоверные сведения наносят ущерб Мистеру Карлсону и обманывают его сторонников", - написала Диллон в предупреждающем письме комитету. Позже Диллон подтвердила в Twitter, что "Draft Tucker PAC прекращает свою деятельность после угрозы привлечения к юридической ответственности от Карлсона". На прошлой неделе СМИ сообщили, что комитет Draft Tucker PAC, финансируемый одним из спонсоров республиканской партии США и по совместимости бывшим кандидатом в американский конгресс Крисом Экстромом, подал документы в Федеральную избирательную комиссию еще в конце апреля. В рекламной кампании комитета говорилось, что "Такер разнесет Байдена" в дебатах.

https://ria.ru/20230304/kennedi-1855791760.html

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в мире, сша, такер карлсон