https://ria.ru/20230523/karlson-1873652075.html
Такер Карлсон не будет участвовать в выборах президента США
Такер Карлсон не будет участвовать в выборах президента США - РИА Новости, 23.05.2023
Такер Карлсон не будет участвовать в выборах президента США
Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон ни при каких обстоятельствах не собирается принимать участия в выборах президента США в 2024 году, а комитет политических... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:42
2023-05-23T15:42
2023-05-23T15:42
в мире
сша
такер карлсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867579695_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcf61f713a08023210f274debb1be7dc.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон ни при каких обстоятельствах не собирается принимать участия в выборах президента США в 2024 году, а комитет политических действий по его выдвижению прекратил свою деятельность после угрозы привлечения к юридической ответственности, сказала адвокат Карлсона Хармит Диллон. Его слова приводит газета Hill."Мистер Карлсон не будет баллотироваться на пост президента в 2024 году ни при каких обстоятельствах, и, как следствие, ваши недостоверные сведения наносят ущерб Мистеру Карлсону и обманывают его сторонников", - написала Диллон в предупреждающем письме комитету. Позже Диллон подтвердила в Twitter, что "Draft Tucker PAC прекращает свою деятельность после угрозы привлечения к юридической ответственности от Карлсона". На прошлой неделе СМИ сообщили, что комитет Draft Tucker PAC, финансируемый одним из спонсоров республиканской партии США и по совместимости бывшим кандидатом в американский конгресс Крисом Экстромом, подал документы в Федеральную избирательную комиссию еще в конце апреля. В рекламной кампании комитета говорилось, что "Такер разнесет Байдена" в дебатах.
https://ria.ru/20230304/kennedi-1855791760.html
https://ria.ru/20230425/mask-1867538305.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867579695_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8da3e138f407b64ec7ba5c8161e9b30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, такер карлсон
В мире, США, Такер Карлсон
Такер Карлсон не будет участвовать в выборах президента США
Адвокат Диллон: Карлсон не собирается участвовать в выборах президента США в 2024 году