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Такер Карлсон не будет участвовать в выборах президента США - РИА Новости, 23.05.2023
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15:42 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/karlson-1873652075.html
Такер Карлсон не будет участвовать в выборах президента США
Такер Карлсон не будет участвовать в выборах президента США - РИА Новости, 23.05.2023
Такер Карлсон не будет участвовать в выборах президента США
Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон ни при каких обстоятельствах не собирается принимать участия в выборах президента США в 2024 году, а комитет политических... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:42
2023-05-23T15:42
в мире
сша
такер карлсон
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон ни при каких обстоятельствах не собирается принимать участия в выборах президента США в 2024 году, а комитет политических действий по его выдвижению прекратил свою деятельность после угрозы привлечения к юридической ответственности, сказала адвокат Карлсона Хармит Диллон. Его слова приводит газета Hill."Мистер Карлсон не будет баллотироваться на пост президента в 2024 году ни при каких обстоятельствах, и, как следствие, ваши недостоверные сведения наносят ущерб Мистеру Карлсону и обманывают его сторонников", - написала Диллон в предупреждающем письме комитету. Позже Диллон подтвердила в Twitter, что "Draft Tucker PAC прекращает свою деятельность после угрозы привлечения к юридической ответственности от Карлсона". На прошлой неделе СМИ сообщили, что комитет Draft Tucker PAC, финансируемый одним из спонсоров республиканской партии США и по совместимости бывшим кандидатом в американский конгресс Крисом Экстромом, подал документы в Федеральную избирательную комиссию еще в конце апреля. В рекламной кампании комитета говорилось, что "Такер разнесет Байдена" в дебатах.
https://ria.ru/20230304/kennedi-1855791760.html
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в мире, сша, такер карлсон
В мире, США, Такер Карлсон
Такер Карлсон не будет участвовать в выборах президента США

Адвокат Диллон: Карлсон не собирается участвовать в выборах президента США в 2024 году

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон ни при каких обстоятельствах не собирается принимать участия в выборах президента США в 2024 году, а комитет политических действий по его выдвижению прекратил свою деятельность после угрозы привлечения к юридической ответственности, сказала адвокат Карлсона Хармит Диллон. Его слова приводит газета Hill.
«
"Мистер Карлсон не будет баллотироваться на пост президента в 2024 году ни при каких обстоятельствах, и, как следствие, ваши недостоверные сведения наносят ущерб Мистеру Карлсону и обманывают его сторонников", - написала Диллон в предупреждающем письме комитету.
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
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Позже Диллон подтвердила в Twitter, что "Draft Tucker PAC прекращает свою деятельность после угрозы привлечения к юридической ответственности от Карлсона".
На прошлой неделе СМИ сообщили, что комитет Draft Tucker PAC, финансируемый одним из спонсоров республиканской партии США и по совместимости бывшим кандидатом в американский конгресс Крисом Экстромом, подал документы в Федеральную избирательную комиссию еще в конце апреля. В рекламной кампании комитета говорилось, что "Такер разнесет Байдена" в дебатах.
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