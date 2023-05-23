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У пермского кафе, рекламировавшего кофе на грудном молоке, нашли нарушение - РИА Новости, 23.05.2023
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17:12 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/kafe-1873690646.html
У пермского кафе, рекламировавшего кофе на грудном молоке, нашли нарушение
У пермского кафе, рекламировавшего кофе на грудном молоке, нашли нарушение - РИА Новости, 23.05.2023
У пермского кафе, рекламировавшего кофе на грудном молоке, нашли нарушение
Роспотребнадзор нашёл нарушение санитарно-эпидемиологических требований в работе пермского кафе, которое публиковало информацию о продаже кофе на грудном... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:12
2023-05-23T17:12
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
происшествия
пермь
пермский край
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ПЕРМЬ, 23 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор нашёл нарушение санитарно-эпидемиологических требований в работе пермского кафе, которое публиковало информацию о продаже кофе на грудном молоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Как сообщили в пермском Роспотребнадзоре, сотрудники ведомства проверили работу кафе, при этом факт приготовления кофе на грудном молоке не подтвердился: бариста готовят кофе на питьевых ультрапастеризованных молоке и сливках промышленного производства. "В ходе проверки установлен факт приема и хранения сливок питьевых ультрапастеризованных без товарно-сопроводительной документации, подтверждающей соответствие пищевой продукции обязательным требованиям и обеспечивающей прослеживаемость данной продукции", - сказали в ведомстве. Собеседник агентства уточнил, что за нарушение индивидуальный предприниматель приглашен 23 мая на составление протокола об административном правонарушении. Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице "Кофе Смайл" было опубликовано видео о продаже пермской кофейней "уникального" кофе на грудном молоке. Уточнялось, что у кафе девять поставщиков (кормящих мам), что продукт безопасен, так как у женщин берут подтверждающие справки из медучреждений. Позднее владелец кофейни пояснил, что информация является шуткой, а заведение продает кофе со смесью из козьего и миндального молока, имитирующей вкус грудного. Пермский УФАС нарушением закона о рекламе это объявление не счел.
https://ria.ru/20230515/kofe-1871902539.html
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россия
пермь
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, происшествия, пермь, пермский край
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Происшествия, Пермь, Пермский край
У пермского кафе, рекламировавшего кофе на грудном молоке, нашли нарушение

Роспотребнадзор нашел нарушение у пермского кафе, рекламировавшего кофе на грудном молоке

© PixabayКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Pixabay
Кофе. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 23 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор нашёл нарушение санитарно-эпидемиологических требований в работе пермского кафе, которое публиковало информацию о продаже кофе на грудном молоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Как сообщили в пермском Роспотребнадзоре, сотрудники ведомства проверили работу кафе, при этом факт приготовления кофе на грудном молоке не подтвердился: бариста готовят кофе на питьевых ультрапастеризованных молоке и сливках промышленного производства.
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"В ходе проверки установлен факт приема и хранения сливок питьевых ультрапастеризованных без товарно-сопроводительной документации, подтверждающей соответствие пищевой продукции обязательным требованиям и обеспечивающей прослеживаемость данной продукции", - сказали в ведомстве.
Собеседник агентства уточнил, что за нарушение индивидуальный предприниматель приглашен 23 мая на составление протокола об административном правонарушении.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице "Кофе Смайл" было опубликовано видео о продаже пермской кофейней "уникального" кофе на грудном молоке. Уточнялось, что у кафе девять поставщиков (кормящих мам), что продукт безопасен, так как у женщин берут подтверждающие справки из медучреждений. Позднее владелец кофейни пояснил, что информация является шуткой, а заведение продает кофе со смесью из козьего и миндального молока, имитирующей вкус грудного. Пермский УФАС нарушением закона о рекламе это объявление не счел.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияПроисшествияПермьПермский край
 
 
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