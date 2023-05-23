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Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:32 23.05.2023 (обновлено: 13:46 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/ka-52-1873566992.html
Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ
Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 23.05.2023
Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских войск, соответствующее видео во вторник опубликовано в официальном... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:32
2023-05-23T13:46
специальная военная операция на украине
безопасность
ка-52 "аллигатор"
ситуация в днр и лнр
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских войск, соответствующее видео во вторник опубликовано в официальном телеграм-канале Минобороны России. На кадрах – вылет Ка-52 для выполнения боевой задачи, выход на боевой курс, работа по целям неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования и возвращение на аэродром базирования. "В ходе боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным целям, уничтожив пункт управления и бронетехнику националистов", - уточнили в ведомстве в описании к видео. Точная дата и место событий не уточняются. Видео опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
https://ria.ru/20230518/vertolety-1872563951.html
россия
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Боевой вылет вертолета Ка-52
Боевой вылет вертолета Ка-52
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безопасность, ка-52 "аллигатор", ситуация в днр и лнр, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ка-52 "Аллигатор", Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ

Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских войск

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских войск, соответствующее видео во вторник опубликовано в официальном телеграм-канале Минобороны России.
На кадрах – вылет Ка-52 для выполнения боевой задачи, выход на боевой курс, работа по целям неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования и возвращение на аэродром базирования.
"В ходе боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным целям, уничтожив пункт управления и бронетехнику националистов", - уточнили в ведомстве в описании к видео. Точная дата и место событий не уточняются. Видео опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКа-52 "Аллигатор"Ситуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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