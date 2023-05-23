https://ria.ru/20230523/ka-52-1873566992.html
Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ
Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 23.05.2023
Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских войск, соответствующее видео во вторник опубликовано в официальном... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:32
2023-05-23T11:32
2023-05-23T13:46
специальная военная операция на украине
безопасность
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских войск, соответствующее видео во вторник опубликовано в официальном телеграм-канале Минобороны России. На кадрах – вылет Ка-52 для выполнения боевой задачи, выход на боевой курс, работа по целям неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования и возвращение на аэродром базирования. "В ходе боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным целям, уничтожив пункт управления и бронетехнику националистов", - уточнили в ведомстве в описании к видео. Точная дата и место событий не уточняются. Видео опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
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Боевой вылет вертолета Ка-52
Боевой вылет вертолета Ка-52
2023-05-23T11:32
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, ка-52 "аллигатор", ситуация в днр и лнр, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ка-52 "Аллигатор", Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ
Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских войск
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских войск, соответствующее видео во вторник опубликовано в официальном телеграм-канале Минобороны России.
На кадрах – вылет Ка-52 для выполнения боевой задачи, выход на боевой курс, работа по целям неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования и возвращение на аэродром базирования.
"В ходе боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным целям, уничтожив пункт управления и бронетехнику националистов", - уточнили в ведомстве в описании к видео. Точная дата и место событий не уточняются. Видео опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
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