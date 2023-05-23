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Поставки F-16 не предназначены для предстоящих наступлений, заявил Пентагон
Поставки F-16 не предназначены для предстоящих наступлений, заявил Пентагон - РИА Новости, 23.05.2023
Поставки F-16 не предназначены для предстоящих наступлений, заявил Пентагон
Поставки истребителей F-16 Украине планируются в долгосрочной перспективе, а не к предстоящим наступательным операциям Киева, заявил официальный представитель... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T21:21
2023-05-23T21:21
2023-05-23T21:37
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Поставки истребителей F-16 Украине планируются в долгосрочной перспективе, а не к предстоящим наступательным операциям Киева, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."(Поставки) F-16 для Украины относятся к долгосрочным договоренностям. Эти F-16 не будут релевантны для предстоящего контрнаступления", - сообщил он журналистам во вторник.Райдер также добавил, что США рассчитывают на начало обучения украинских пилотов управлению F-16 в ближайшие недели или месяцы.Ранее во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что обучать украинских летчиков пилотированию F-16 планируется в Европе.В ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Американский президент сообщил, что получил от Зеленского "категорические заверения" в том, что украинские войска не станут использовать американские истребители F-16 для ударов по "российской географической территории".Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230523/intsidet-1873745160.html
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украина, министерство обороны сша, f-16, сша, в мире, патрик райдер, пентагон
Украина, Министерство обороны США, F-16, США, В мире, Патрик Райдер, Пентагон
Поставки F-16 не предназначены для предстоящих наступлений, заявил Пентагон
Пентагон: поставки F-16 Украине планируются в долгосрочной перспективе, а не к наступлению