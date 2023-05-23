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В Киеве назвали страну, которая может первой передать Украине F-16 - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:19 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/istrebiteli-1873541279.html
В Киеве назвали страну, которая может первой передать Украине F-16
В Киеве назвали страну, которая может первой передать Украине F-16 - РИА Новости, 23.05.2023
В Киеве назвали страну, которая может первой передать Украине F-16
Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16, пишет газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T09:19
2023-05-23T09:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
f-16
нидерланды
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16, пишет газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака. Как пишет издание, Сак заявил, что "Нидерланды могут стать первой" страной, подарившей истребители Киеву. В понедельник глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что украинских пилотов в скором времени начнут обучать управлению F-16. Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873449021.html
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
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в мире, украина, f-16, нидерланды
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, F-16, Нидерланды
В Киеве назвали страну, которая может первой передать Украине F-16

Politico: в Киеве утверждают, что Нидерланды могут первыми передать Украине F-16

© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew LaytonИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16, пишет газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака.
Как пишет издание, Сак заявил, что "Нидерланды могут стать первой" страной, подарившей истребители Киеву.
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22 мая, 16:22
В понедельник глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что украинских пилотов в скором времени начнут обучать управлению F-16.
Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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