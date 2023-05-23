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В США прокомментировали инцидент с бомбардировщиками на границе с Россией
В США прокомментировали инцидент с бомбардировщиками на границе с Россией - РИА Новости, 23.05.2023
В США прокомментировали инцидент с бомбардировщиками на границе с Россией
Взаимодействие бомбардировщиков США и российского истребителя над Балтикой было профессиональным и безопасным, сообщил официальный представитель Пентагона... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T21:34
2023-05-23T21:34
2023-05-23T21:42
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министерство обороны сша
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патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Взаимодействие бомбардировщиков США и российского истребителя над Балтикой было профессиональным и безопасным, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."В моем понимании, взаимодействие с российскими самолетами было безопасным и профессиональным", - заявил Райдер на брифинге.Как заявил Райдер, бомбардировщики появились над Балтикой как часть "давно запланированных учений в Европе".Как сообщили во вторник в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ), российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтикой два стратегических бомбардировщика США B-1B, летевших в сторону границы РФ. По данным центра, 23 мая российскими радарами над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к госгранице России две воздушные цели. Чтобы не допустить нарушение границы, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота.
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сша, россия, министерство обороны сша, в мире, балтийское море, патрик райдер, су-27
США, Россия, Министерство обороны США, В мире, Балтийское море, Патрик Райдер, Су-27
В США прокомментировали инцидент с бомбардировщиками на границе с Россией
Пентагон: действия бомбардировщиков США и российских истребителей были профессиональными