https://ria.ru/20230523/intsidet-1873745160.html

В США прокомментировали инцидент с бомбардировщиками на границе с Россией

В США прокомментировали инцидент с бомбардировщиками на границе с Россией - РИА Новости, 23.05.2023

В США прокомментировали инцидент с бомбардировщиками на границе с Россией

Взаимодействие бомбардировщиков США и российского истребителя над Балтикой было профессиональным и безопасным, сообщил официальный представитель Пентагона... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T21:34

2023-05-23T21:34

2023-05-23T21:42

сша

россия

министерство обороны сша

в мире

балтийское море

патрик райдер

су-27

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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Взаимодействие бомбардировщиков США и российского истребителя над Балтикой было профессиональным и безопасным, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."В моем понимании, взаимодействие с российскими самолетами было безопасным и профессиональным", - заявил Райдер на брифинге.Как заявил Райдер, бомбардировщики появились над Балтикой как часть "давно запланированных учений в Европе".Как сообщили во вторник в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ), российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтикой два стратегических бомбардировщика США B-1B, летевших в сторону границы РФ. По данным центра, 23 мая российскими радарами над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к госгранице России две воздушные цели. Чтобы не допустить нарушение границы, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота.

https://ria.ru/20230517/ssha-1872232773.html

сша

россия

балтийское море

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сша, россия, министерство обороны сша, в мире, балтийское море, патрик райдер, су-27