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В США прокомментировали инцидент с бомбардировщиками на границе с Россией - РИА Новости, 23.05.2023
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21:34 23.05.2023 (обновлено: 21:42 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/intsidet-1873745160.html
В США прокомментировали инцидент с бомбардировщиками на границе с Россией
В США прокомментировали инцидент с бомбардировщиками на границе с Россией - РИА Новости, 23.05.2023
В США прокомментировали инцидент с бомбардировщиками на границе с Россией
Взаимодействие бомбардировщиков США и российского истребителя над Балтикой было профессиональным и безопасным, сообщил официальный представитель Пентагона... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T21:34
2023-05-23T21:42
сша
россия
министерство обороны сша
в мире
балтийское море
патрик райдер
су-27
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Взаимодействие бомбардировщиков США и российского истребителя над Балтикой было профессиональным и безопасным, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."В моем понимании, взаимодействие с российскими самолетами было безопасным и профессиональным", - заявил Райдер на брифинге.Как заявил Райдер, бомбардировщики появились над Балтикой как часть "давно запланированных учений в Европе".Как сообщили во вторник в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ), российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтикой два стратегических бомбардировщика США B-1B, летевших в сторону границы РФ. По данным центра, 23 мая российскими радарами над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к госгранице России две воздушные цели. Чтобы не допустить нарушение границы, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота.
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сша, россия, министерство обороны сша, в мире, балтийское море, патрик райдер, су-27
США, Россия, Министерство обороны США, В мире, Балтийское море, Патрик Райдер, Су-27
В США прокомментировали инцидент с бомбардировщиками на границе с Россией

Пентагон: действия бомбардировщиков США и российских истребителей были профессиональными

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-27. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Взаимодействие бомбардировщиков США и российского истребителя над Балтикой было профессиональным и безопасным, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"В моем понимании, взаимодействие с российскими самолетами было безопасным и профессиональным", - заявил Райдер на брифинге.
Как заявил Райдер, бомбардировщики появились над Балтикой как часть "давно запланированных учений в Европе".
Как сообщили во вторник в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ), российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтикой два стратегических бомбардировщика США B-1B, летевших в сторону границы РФ. По данным центра, 23 мая российскими радарами над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к госгранице России две воздушные цели. Чтобы не допустить нарушение границы, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота.
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