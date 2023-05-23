https://ria.ru/20230523/grob-1873525260.html

"Зеленский уже в гробу?" Читатели NYT удивились странному фото с Украины

"Зеленский уже в гробу?" Читатели NYT удивились странному фото с Украины - РИА Новости, 23.05.2023

"Зеленский уже в гробу?" Читатели NYT удивились странному фото с Украины

Читатели New York Times обратили внимание на странное сочетание текста публикации издания об отъезде президента Украины Владимира Зеленского и сопровождающей... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T02:50

2023-05-23T02:50

2023-05-23T10:55

владимир зеленский

артемовск

украина

в мире

g7

хиросима (префектура)

сша

джо байден

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Читатели New York Times обратили внимание на странное сочетание текста публикации издания об отъезде президента Украины Владимира Зеленского и сопровождающей его фотографии.Согласно материалу, опубликованному газетой в официальном Twitter-аккаунте, Зеленский покинул саммит G7 с "обещаниями об обучении его пилотов управлять F-16 и отрицанием заявлений перехода Бахмута под российский контроль". Но в качестве иллюстрации для поста журналисты выбрали изображение с шестью мужчинами, несущими гроб."Зеленский покинул саммит G7, а на фотографии изображен вынос гроба. Что бы это могло значить?" — спросила Yana Rakhmatullina."Зеленский что, покинул G7 в гробу?" — удивился Chronology.Пользователи также возмутились итогами саммита."Операция по отмыванию денег", — прокомментировал Vic."Разжигатели войны из США будут тянуть эту войну до тех пор, пока Зеленский со своей кучей кокаина в президентском дворце будет бормотать и ругаться своим хриплым голосом, в то время как Киев лежит в руинах", — отметил Eljay Edwards."Он не вернется домой, он планирует создать правительство в изгнании", — предположил Richard James.В ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве.

https://ria.ru/20230523/davlenie-1873525088.html

https://ria.ru/20230523/poteri-1873524051.html

артемовск

украина

хиросима (префектура)

сша

киев

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владимир зеленский, артемовск, украина, в мире, g7, хиросима (префектура), сша, джо байден, джейк салливан, киев, f-16