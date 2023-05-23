https://ria.ru/20230523/grebenschikov-1873657123.html

Пашутин резко высказался о сбежавшем за границу Гребенщикове

Пашутин резко высказался о сбежавшем за границу Гребенщикове - РИА Новости, 23.05.2023

Пашутин резко высказался о сбежавшем за границу Гребенщикове

Народный артист России, актер Александр Пашутин в интервью "Аргументам и фактам" назвал лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова своим личным врагом. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:26

2023-05-23T16:26

2023-05-23T16:26

шоубиз

борис гребенщиков

россия

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МОСКВА, 23 май – РИА Новости. Народный артист России, актер Александр Пашутин в интервью "Аргументам и фактам" назвал лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова своим личным врагом."Он враг моей Родины. Он мой враг. Личный мой враг!" – заявил Пашутин.Актер также отметил, что творчество рок-музыканта никогда не было ему близко. После начала спецоперации Борис Гребенщиков осудил спецоперацию и улетел за границу. Позже он заявил, что не считает Россию своей страной, но продолжил выступать с репертуаром на русском языке. По данным СМИ, музыкант отправлял деньги в помощь Украине. В мае на него составили протокол за дискредитацию российской армии. Гребенщиков на это не отреагировал.

https://ria.ru/20230317/grebenschikov-1858660065.html

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

борис гребенщиков, россия