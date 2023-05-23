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Пашутин резко высказался о сбежавшем за границу Гребенщикове - РИА Новости, 23.05.2023
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Шоубиз
 
16:26 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/grebenschikov-1873657123.html
Пашутин резко высказался о сбежавшем за границу Гребенщикове
Пашутин резко высказался о сбежавшем за границу Гребенщикове - РИА Новости, 23.05.2023
Пашутин резко высказался о сбежавшем за границу Гребенщикове
Народный артист России, актер Александр Пашутин в интервью "Аргументам и фактам" назвал лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова своим личным врагом. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:26
2023-05-23T16:26
шоубиз
борис гребенщиков
россия
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МОСКВА, 23 май – РИА Новости. Народный артист России, актер Александр Пашутин в интервью "Аргументам и фактам" назвал лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова своим личным врагом.&quot;Он враг моей Родины. Он мой враг. Личный мой враг!&quot; – заявил Пашутин.Актер также отметил, что творчество рок-музыканта никогда не было ему близко. После начала спецоперации Борис Гребенщиков осудил спецоперацию и улетел за границу. Позже он заявил, что не считает Россию своей страной, но продолжил выступать с репертуаром на русском языке. По данным СМИ, музыкант отправлял деньги в помощь Украине. В мае на него составили протокол за дискредитацию российской армии. Гребенщиков на это не отреагировал.
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борис гребенщиков, россия
Шоубиз, Борис Гребенщиков, Россия
Пашутин резко высказался о сбежавшем за границу Гребенщикове

Народный артист России Александр Пашутин назвал Бориса Гребенщикова личным врагом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Владимир ТрефиловБорис Гребенщиков и Александр Пашутин
Борис Гребенщиков и Александр Пашутин - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 май – РИА Новости. Народный артист России, актер Александр Пашутин в интервью "Аргументам и фактам" назвал лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова своим личным врагом.
«

"Он враг моей Родины. Он мой враг. Личный мой враг!" – заявил Пашутин.

Актер также отметил, что творчество рок-музыканта никогда не было ему близко.
После начала спецоперации Борис Гребенщиков осудил спецоперацию и улетел за границу. Позже он заявил, что не считает Россию своей страной, но продолжил выступать с репертуаром на русском языке.
По данным СМИ, музыкант отправлял деньги в помощь Украине. В мае на него составили протокол за дискредитацию российской армии. Гребенщиков на это не отреагировал.
Лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков во время концерта - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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