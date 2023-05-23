https://ria.ru/20230523/grazhdanstvo-1873627010.html
Госдума приняла изъятие положений о гражданах ДНР и ЛНР как иностранцах
Госдума приняла изъятие положений о гражданах ДНР и ЛНР как иностранцах - РИА Новости, 23.05.2023
Госдума приняла изъятие положений о гражданах ДНР и ЛНР как иностранцах
Госдума приняла правительственный закон об изъятии из законодательства некоторых положений, касающихся граждан ДНР и ЛНР как иностранцев. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:55
2023-05-23T14:55
2023-05-23T14:55
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луганская народная республика
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гражданство
общество
паспорт
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума приняла правительственный закон об изъятии из законодательства некоторых положений, касающихся граждан ДНР и ЛНР как иностранцев. Так, в законах "О правовом положении иностранных граждан" и "О беженцах" предлагается исключить пункты о гражданах ДНР и ЛНР. Сами положения регулировали, в частности, что данным гражданам-иностранцам не нужно подтверждение владения русским языком для получения разрешения на временное проживание и вида на жительство, а также об освобождении их от обязанности передавать на хранение паспорт в случае получения убежища в стране. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Референдумы об их вхождении в состав РФ прошли 23-27 сентября.
https://ria.ru/20230523/pasporta-1873625240.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, госдума рф, гражданство, общество, паспорт
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Госдума приняла изъятие положений о гражданах ДНР и ЛНР как иностранцах
Госдума приняла закон об изъятии положений о гражданах ДНР и ЛНР как иностранцах