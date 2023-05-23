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Госдума приняла изъятие положений о гражданах ДНР и ЛНР как иностранцах - РИА Новости, 23.05.2023
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14:55 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/grazhdanstvo-1873627010.html
Госдума приняла изъятие положений о гражданах ДНР и ЛНР как иностранцах
Госдума приняла изъятие положений о гражданах ДНР и ЛНР как иностранцах - РИА Новости, 23.05.2023
Госдума приняла изъятие положений о гражданах ДНР и ЛНР как иностранцах
Госдума приняла правительственный закон об изъятии из законодательства некоторых положений, касающихся граждан ДНР и ЛНР как иностранцев. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:55
2023-05-23T14:55
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
владимир путин
госдума рф
гражданство
общество
паспорт
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума приняла правительственный закон об изъятии из законодательства некоторых положений, касающихся граждан ДНР и ЛНР как иностранцев. Так, в законах "О правовом положении иностранных граждан" и "О беженцах" предлагается исключить пункты о гражданах ДНР и ЛНР. Сами положения регулировали, в частности, что данным гражданам-иностранцам не нужно подтверждение владения русским языком для получения разрешения на временное проживание и вида на жительство, а также об освобождении их от обязанности передавать на хранение паспорт в случае получения убежища в стране. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Референдумы об их вхождении в состав РФ прошли 23-27 сентября.
https://ria.ru/20230523/pasporta-1873625240.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, госдума рф, гражданство, общество, паспорт
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Гражданство, Общество, Паспорт
Госдума приняла изъятие положений о гражданах ДНР и ЛНР как иностранцах

Госдума приняла закон об изъятии положений о гражданах ДНР и ЛНР как иностранцах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума приняла правительственный закон об изъятии из законодательства некоторых положений, касающихся граждан ДНР и ЛНР как иностранцев.
Так, в законах "О правовом положении иностранных граждан" и "О беженцах" предлагается исключить пункты о гражданах ДНР и ЛНР. Сами положения регулировали, в частности, что данным гражданам-иностранцам не нужно подтверждение владения русским языком для получения разрешения на временное проживание и вида на жительство, а также об освобождении их от обязанности передавать на хранение паспорт в случае получения убежища в стране.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Референдумы об их вхождении в состав РФ прошли 23-27 сентября.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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Вчера, 14:49
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинГосдума РФГражданствоОбществоПаспорт
 
 
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