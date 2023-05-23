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Град выпал в Адыгее и в Краснодарском крае
Град выпал в Адыгее и в Краснодарском крае - РИА Новости, 23.05.2023
Град выпал в Адыгее и в Краснодарском крае
Спасатели сообщили, что град выпал во вторник на территории Майкопского района в Адыгее и в Апшеронском районе Краснодарского края. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:57
2023-05-23T17:57
2023-05-23T17:57
краснодарский край
гидрометцентр
майкопский район
апшеронский район
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происшествия
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 23 мая - РИА Новости. Спасатели сообщили, что град выпал во вторник на территории Майкопского района в Адыгее и в Апшеронском районе Краснодарского края. "На территории Майкопского района выпал град", - сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Республике Адыгея. В Гидрометцентре региона добавили, что диаметр града достигает 20 миллиметров, что является критерием опасного явления. "В Апшеронском районе град выпал диаметром до 5 миллиметров, жалоб и заявок нет", - прокомментировали агентству в ГУМЧС по Краснодарскому краю. Ранее спасатели Кубани и Адыгеи предупредили о ливне, сильном ветре и граде в регионах, а также о возможном подъеме уровня рек в Краснодарском крае, экстренное предупреждение объявлено с 23 до 25 мая.
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краснодарский край
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краснодарский край, гидрометцентр, майкопский район, апшеронский район, россия, происшествия, республика адыгея
Краснодарский край, Гидрометцентр, Майкопский район, Апшеронский район, Россия, Происшествия, Республика Адыгея
Град выпал в Адыгее и в Краснодарском крае
МЧС: в Майкопском районе Адыгеи и Апшеронском районе Краснодарского края выпал град