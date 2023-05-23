https://ria.ru/20230523/grad-1873707037.html

Град выпал в Адыгее и в Краснодарском крае

Град выпал в Адыгее и в Краснодарском крае - РИА Новости, 23.05.2023

Град выпал в Адыгее и в Краснодарском крае

Спасатели сообщили, что град выпал во вторник на территории Майкопского района в Адыгее и в Апшеронском районе Краснодарского края. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:57

2023-05-23T17:57

2023-05-23T17:57

краснодарский край

гидрометцентр

майкопский район

апшеронский район

россия

происшествия

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 23 мая - РИА Новости. Спасатели сообщили, что град выпал во вторник на территории Майкопского района в Адыгее и в Апшеронском районе Краснодарского края. "На территории Майкопского района выпал град", - сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Республике Адыгея. В Гидрометцентре региона добавили, что диаметр града достигает 20 миллиметров, что является критерием опасного явления. "В Апшеронском районе град выпал диаметром до 5 миллиметров, жалоб и заявок нет", - прокомментировали агентству в ГУМЧС по Краснодарскому краю. Ранее спасатели Кубани и Адыгеи предупредили о ливне, сильном ветре и граде в регионах, а также о возможном подъеме уровня рек в Краснодарском крае, экстренное предупреждение объявлено с 23 до 25 мая.

https://ria.ru/20230523/turist-1873706250.html

краснодарский край

майкопский район

апшеронский район

россия

республика адыгея

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краснодарский край, гидрометцентр, майкопский район, апшеронский район, россия, происшествия, республика адыгея