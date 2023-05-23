Поднимем бокалы: каким получился павильон "Главвино" на ВДНХ

"Энергетика в этом помещении просто удивительная. Посмотрите на картину, что у потолка над входом: на ней изображена сцена сбора винограда. Это место ждало своего часа", — отметила кавист Лидия.

Действительно, "Главвино" открылось в отреставрированном павильоне № 510 "Главконсерв", построенном в 1954 году, который был хорошо знаком гостям ВДНХ как "Гастроном № 1".

Здесь до сих пор чувствуется дух тех лет: сохранена стилистика, а также отреставрированы элементы советского периода: деревянные прилавки, витрины, люстры, трехцветный мозаичный пол и даже дверные ручки. Все это наследие аккуратно дополнено современной мебелью и винными стеллажами.