Рейтинг@Mail.ru
Поднимем бокалы: каким получился павильон "Главвино" на ВДНХ - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:01 23.05.2023 (обновлено: 14:33 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/glavvino-1873589168.html
Поднимем бокалы: каким получился павильон "Главвино" на ВДНХ
Поднимем бокалы: каким получился павильон "Главвино" на ВДНХ - РИА Новости, 23.05.2023
Поднимем бокалы: каким получился павильон "Главвино" на ВДНХ
На ВДНХ открылся дегустационный центр "Главвино", направленный на продвижение отечественной продукции виноделия и развитие эногастрономического туризма. В... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:01
2023-05-23T14:33
туризм
еда - туризм
новости - туризм
виноделие
вино
игристое вино
фото - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873588087_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_bef9c4544a8670e707b89246bb3f9564.jpg
Москва, 23 мая — РИА Новости, Марина Первухина. На ВДНХ открылся дегустационный центр "Главвино", направленный на продвижение отечественной продукции виноделия и развитие эногастрономического туризма. В ассортименте около пятисот позиций российских вин. О необычной площадке, планах и любимом вине президента — в материале РИА Новости.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873588087_156:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_32aee85b8083e37e70c9511fd771d973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
еда - туризм, новости - туризм, виноделие, вино, игристое вино, фото, фото - туризм, гастрономия
Туризм, Еда - Туризм, Новости - Туризм, Виноделие, Вино, Игристое вино, Фото - Туризм, гастрономия

Поднимем бокалы: каким получился павильон "Главвино" на ВДНХ

Читать ria.ru в
Москва, 23 мая — РИА Новости, Марина Первухина. На ВДНХ открылся дегустационный центр "Главвино", направленный на продвижение отечественной продукции виноделия и развитие эногастрономического туризма. В ассортименте около пятисот позиций российских вин. О необычной площадке, планах и любимом вине президента — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

"Энергетика в этом помещении просто удивительная. Посмотрите на картину, что у потолка над входом: на ней изображена сцена сбора винограда. Это место ждало своего часа", — отметила кавист Лидия.

Действительно, "Главвино" открылось в отреставрированном павильоне № 510 "Главконсерв", построенном в 1954 году, который был хорошо знаком гостям ВДНХ как "Гастроном № 1".

Здесь до сих пор чувствуется дух тех лет: сохранена стилистика, а также отреставрированы элементы советского периода: деревянные прилавки, витрины, люстры, трехцветный мозаичный пол и даже дверные ручки. Все это наследие аккуратно дополнено современной мебелью и винными стеллажами.

Посетительница дегустирует вино на открытии дегустационного центра российского виноделия Главвино в обновленном павильоне №510 на ВДНХ

"Энергетика в этом помещении просто удивительная. Посмотрите на картину, что у потолка над входом: на ней изображена сцена сбора винограда. Это место ждало своего часа", — отметила кавист Лидия.

Действительно, "Главвино" открылось в отреставрированном павильоне № 510 "Главконсерв", построенном в 1954 году, который был хорошо знаком гостям ВДНХ как "Гастроном № 1".

Здесь до сих пор чувствуется дух тех лет: сохранена стилистика, а также отреставрированы элементы советского периода: деревянные прилавки, витрины, люстры, трехцветный мозаичный пол и даже дверные ручки. Все это наследие аккуратно дополнено современной мебелью и винными стеллажами.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 7
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

"На ВДНХ всегда очень многое было связано с виноделием. И теперь этот уникальный и интереснейший павильон станет продолжателем традиций. Здесь можно осознать всю географию российского виноделия. Он должен стать центром притяжения на ВДНХ", – отметил заместитель генерального директора выставки Алексей Горбунов.

Как указала руководитель проекта "Главвино" Анастасия Третьякова, еще в ноябре здание стояло заколоченным. "Здесь не было ничего, колонны на входе практически рушились, потому что требовали ремонта. Однако уже в конце апреля павильон был приведен в порядок", — сказала она.

Посетители на открытии дегустационного центра российского виноделия Главвино в обновленном павильоне №510 на ВДНХ

"На ВДНХ всегда очень многое было связано с виноделием. И теперь этот уникальный и интереснейший павильон станет продолжателем традиций. Здесь можно осознать всю географию российского виноделия. Он должен стать центром притяжения на ВДНХ", – отметил заместитель генерального директора выставки Алексей Горбунов.

Как указала руководитель проекта "Главвино" Анастасия Третьякова, еще в ноябре здание стояло заколоченным. "Здесь не было ничего, колонны на входе практически рушились, потому что требовали ремонта. Однако уже в конце апреля павильон был приведен в порядок", — сказала она.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
2 из 7
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Линейка бутылочных позиций вин широкая — около 500 наименований. Здесь есть практически все: от "Лефкадии" и "Фанагории" до "Вайнкрафта" и "Агролайна". Три десятка вин можно продегустировать.

Бокалы, кстати говоря, брендированные: на каждом логотип "Главвино". Цены в среднем как в ресторане: бутылку можно купить за две-три тысячи рублей. Бокал — за 250-600. Самая дорогая позиция — портвейн "Солнечная долина" многолетней выдержки.

При винотеке работает кухня, в меню которой найдется гастропара как под игристое, так и под более серьезные позиции. Сыры, паштеты, мясо, закуски — все российского производства. Все продукты можно приобрести и употребить прямо на месте.

Посетители на открытии дегустационного центра российского виноделия Главвино в обновленном павильоне №510 на ВДНХ

Линейка бутылочных позиций вин широкая — около 500 наименований. Здесь есть практически все: от "Лефкадии" и "Фанагории" до "Вайнкрафта" и "Агролайна". Три десятка вин можно продегустировать.

Бокалы, кстати говоря, брендированные: на каждом логотип "Главвино". Цены в среднем как в ресторане: бутылку можно купить за две-три тысячи рублей. Бокал — за 250-600. Самая дорогая позиция — портвейн "Солнечная долина" многолетней выдержки.

При винотеке работает кухня, в меню которой найдется гастропара как под игристое, так и под более серьезные позиции. Сыры, паштеты, мясо, закуски — все российского производства. Все продукты можно приобрести и употребить прямо на месте.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 7
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Расположиться предлагают за столиками внутри павильона, на веранде или пройти в дегустационный зал на втором этаже. Таких три, и каждый носит название знакового российского сорта винограда: "Красностоп", "Сибирьковый", "Кокур". В них планируют проводить дегустации для гостей с самой разной подготовкой.

Новичкам готовы рассказать о том, как отличить красное от белого, а для продвинутых обещают встречи с амбассадорами и виноделами. Но в штате также есть кависты, которые рады познакомить всех желающих с российскими напитками.

"Покупка вина — максимально рискованное дело. Кроме этикетки, вы ничего не видите, но и ее зачастую непросто разобрать: что хотел сказать художник? Вы не понимаете, что там внутри", — отметила Анастасия Третьякова.

Посетительница на открытии дегустационного центра российского виноделия Главвино в обновленном павильоне №510 на ВДНХ

Расположиться предлагают за столиками внутри павильона, на веранде или пройти в дегустационный зал на втором этаже. Таких три, и каждый носит название знакового российского сорта винограда: "Красностоп", "Сибирьковый", "Кокур". В них планируют проводить дегустации для гостей с самой разной подготовкой.

Новичкам готовы рассказать о том, как отличить красное от белого, а для продвинутых обещают встречи с амбассадорами и виноделами. Но в штате также есть кависты, которые рады познакомить всех желающих с российскими напитками.

"Покупка вина — максимально рискованное дело. Кроме этикетки, вы ничего не видите, но и ее зачастую непросто разобрать: что хотел сказать художник? Вы не понимаете, что там внутри", — отметила Анастасия Третьякова.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
4 из 7
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

"В России сложно продавать отечественные вина, потому что люди скептически к ним относятся. Но на ВДНХ гуляет много народу, и в этот павильон будут заходить, пробовать и постепенно приобщаться", — рассказала ведущий менеджер дистрибьютора "Хорошая компания" Юлия Анищенко.

В павильоне также есть и музейно-экспозиционная часть, где посетители могут сами ознакомиться с историей российского виноделия, достижениями этой отрасли, сортами ягод.

Посетители на открытии дегустационного центра российского виноделия Главвино в обновленном павильоне №510 на ВДНХ

"В России сложно продавать отечественные вина, потому что люди скептически к ним относятся. Но на ВДНХ гуляет много народу, и в этот павильон будут заходить, пробовать и постепенно приобщаться", — рассказала ведущий менеджер дистрибьютора "Хорошая компания" Юлия Анищенко.

В павильоне также есть и музейно-экспозиционная часть, где посетители могут сами ознакомиться с историей российского виноделия, достижениями этой отрасли, сортами ягод.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
5 из 7
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Сегодня, как отметил генеральный директор "Главвино" Артем Мусаелян, в коллекции пока не представлены позиции из Дальнего Востока и Калининграда. Но в этом направлении идет работа. В перспективе расширится и линейка вин из Краснодарского края.

В "Главвино" обещают, что в павильоне скоро можно будет попробовать и уникальную новинку. "У нас в планах добавить в коллекцию любимое вино президента Владимира Путина — ребо от "Усадьбы Дивноморское", — отметила руководитель проекта.

Бокал белого вина одного из посетителей на открытии дегустационного центра российского виноделия Главвино в обновленном павильоне №510 на ВДНХ

Сегодня, как отметил генеральный директор "Главвино" Артем Мусаелян, в коллекции пока не представлены позиции из Дальнего Востока и Калининграда. Но в этом направлении идет работа. В перспективе расширится и линейка вин из Краснодарского края.

В "Главвино" обещают, что в павильоне скоро можно будет попробовать и уникальную новинку. "У нас в планах добавить в коллекцию любимое вино президента Владимира Путина — ребо от "Усадьбы Дивноморское", — отметила руководитель проекта.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
6 из 7
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

"Надеемся, что "Главвино" станет основной презентационной площадкой российского вина. Здесь будут проводиться выставки, фестивали. Ситуация, которая сегодня сложилась вокруг России, требует перестроить экономические устои. И мы будем стараться поддерживать российских виноделов", — сказал Артем Мусаелян.

По его словам, за всю историю новой России “не было лучшего времени: раньше о таком разнообразии сортов и стилей не приходилось даже мечтать".

Стеллажи с алкогольной продукцией, представленной на открытии дегустационного центра российского виноделия Главвино в обновленном павильоне №510 на ВДНХ

"Надеемся, что "Главвино" станет основной презентационной площадкой российского вина. Здесь будут проводиться выставки, фестивали. Ситуация, которая сегодня сложилась вокруг России, требует перестроить экономические устои. И мы будем стараться поддерживать российских виноделов", — сказал Артем Мусаелян.

По его словам, за всю историю новой России “не было лучшего времени: раньше о таком разнообразии сортов и стилей не приходилось даже мечтать".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
ТуризмЕда - ТуризмНовости - ТуризмВиноделиеВиноИгристое виноФото - Туризмгастрономия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала