Поднимем бокалы: каким получился павильон "Главвино" на ВДНХ

"Энергетика в этом помещении просто удивительная. Посмотрите на картину, что у потолка над входом: на ней изображена сцена сбора винограда. Это место ждало своего часа", — отметила кавист Лидия.
Действительно, "Главвино" открылось в отреставрированном павильоне № 510 "Главконсерв", построенном в 1954 году, который был хорошо знаком гостям ВДНХ как "Гастроном № 1".
Здесь до сих пор чувствуется дух тех лет: сохранена стилистика, а также отреставрированы элементы советского периода: деревянные прилавки, витрины, люстры, трехцветный мозаичный пол и даже дверные ручки. Все это наследие аккуратно дополнено современной мебелью и винными стеллажами.
"Энергетика в этом помещении просто удивительная. Посмотрите на картину, что у потолка над входом: на ней изображена сцена сбора винограда. Это место ждало своего часа", — отметила кавист Лидия.
Действительно, "Главвино" открылось в отреставрированном павильоне № 510 "Главконсерв", построенном в 1954 году, который был хорошо знаком гостям ВДНХ как "Гастроном № 1".
Здесь до сих пор чувствуется дух тех лет: сохранена стилистика, а также отреставрированы элементы советского периода: деревянные прилавки, витрины, люстры, трехцветный мозаичный пол и даже дверные ручки. Все это наследие аккуратно дополнено современной мебелью и винными стеллажами.
"На ВДНХ всегда очень многое было связано с виноделием. И теперь этот уникальный и интереснейший павильон станет продолжателем традиций. Здесь можно осознать всю географию российского виноделия. Он должен стать центром притяжения на ВДНХ", – отметил заместитель генерального директора выставки Алексей Горбунов.
Как указала руководитель проекта "Главвино" Анастасия Третьякова, еще в ноябре здание стояло заколоченным. "Здесь не было ничего, колонны на входе практически рушились, потому что требовали ремонта. Однако уже в конце апреля павильон был приведен в порядок", — сказала она.
"На ВДНХ всегда очень многое было связано с виноделием. И теперь этот уникальный и интереснейший павильон станет продолжателем традиций. Здесь можно осознать всю географию российского виноделия. Он должен стать центром притяжения на ВДНХ", – отметил заместитель генерального директора выставки Алексей Горбунов.
Как указала руководитель проекта "Главвино" Анастасия Третьякова, еще в ноябре здание стояло заколоченным. "Здесь не было ничего, колонны на входе практически рушились, потому что требовали ремонта. Однако уже в конце апреля павильон был приведен в порядок", — сказала она.
Линейка бутылочных позиций вин широкая — около 500 наименований. Здесь есть практически все: от "Лефкадии" и "Фанагории" до "Вайнкрафта" и "Агролайна". Три десятка вин можно продегустировать.
Бокалы, кстати говоря, брендированные: на каждом логотип "Главвино". Цены в среднем как в ресторане: бутылку можно купить за две-три тысячи рублей. Бокал — за 250-600. Самая дорогая позиция — портвейн "Солнечная долина" многолетней выдержки.
При винотеке работает кухня, в меню которой найдется гастропара как под игристое, так и под более серьезные позиции. Сыры, паштеты, мясо, закуски — все российского производства. Все продукты можно приобрести и употребить прямо на месте.
Линейка бутылочных позиций вин широкая — около 500 наименований. Здесь есть практически все: от "Лефкадии" и "Фанагории" до "Вайнкрафта" и "Агролайна". Три десятка вин можно продегустировать.
Бокалы, кстати говоря, брендированные: на каждом логотип "Главвино". Цены в среднем как в ресторане: бутылку можно купить за две-три тысячи рублей. Бокал — за 250-600. Самая дорогая позиция — портвейн "Солнечная долина" многолетней выдержки.
При винотеке работает кухня, в меню которой найдется гастропара как под игристое, так и под более серьезные позиции. Сыры, паштеты, мясо, закуски — все российского производства. Все продукты можно приобрести и употребить прямо на месте.
Расположиться предлагают за столиками внутри павильона, на веранде или пройти в дегустационный зал на втором этаже. Таких три, и каждый носит название знакового российского сорта винограда: "Красностоп", "Сибирьковый", "Кокур". В них планируют проводить дегустации для гостей с самой разной подготовкой.
Новичкам готовы рассказать о том, как отличить красное от белого, а для продвинутых обещают встречи с амбассадорами и виноделами. Но в штате также есть кависты, которые рады познакомить всех желающих с российскими напитками.
"Покупка вина — максимально рискованное дело. Кроме этикетки, вы ничего не видите, но и ее зачастую непросто разобрать: что хотел сказать художник? Вы не понимаете, что там внутри", — отметила Анастасия Третьякова.
Расположиться предлагают за столиками внутри павильона, на веранде или пройти в дегустационный зал на втором этаже. Таких три, и каждый носит название знакового российского сорта винограда: "Красностоп", "Сибирьковый", "Кокур". В них планируют проводить дегустации для гостей с самой разной подготовкой.
Новичкам готовы рассказать о том, как отличить красное от белого, а для продвинутых обещают встречи с амбассадорами и виноделами. Но в штате также есть кависты, которые рады познакомить всех желающих с российскими напитками.
"Покупка вина — максимально рискованное дело. Кроме этикетки, вы ничего не видите, но и ее зачастую непросто разобрать: что хотел сказать художник? Вы не понимаете, что там внутри", — отметила Анастасия Третьякова.
"В России сложно продавать отечественные вина, потому что люди скептически к ним относятся. Но на ВДНХ гуляет много народу, и в этот павильон будут заходить, пробовать и постепенно приобщаться", — рассказала ведущий менеджер дистрибьютора "Хорошая компания" Юлия Анищенко.
В павильоне также есть и музейно-экспозиционная часть, где посетители могут сами ознакомиться с историей российского виноделия, достижениями этой отрасли, сортами ягод.
"В России сложно продавать отечественные вина, потому что люди скептически к ним относятся. Но на ВДНХ гуляет много народу, и в этот павильон будут заходить, пробовать и постепенно приобщаться", — рассказала ведущий менеджер дистрибьютора "Хорошая компания" Юлия Анищенко.
В павильоне также есть и музейно-экспозиционная часть, где посетители могут сами ознакомиться с историей российского виноделия, достижениями этой отрасли, сортами ягод.
Сегодня, как отметил генеральный директор "Главвино" Артем Мусаелян, в коллекции пока не представлены позиции из Дальнего Востока и Калининграда. Но в этом направлении идет работа. В перспективе расширится и линейка вин из Краснодарского края.
В "Главвино" обещают, что в павильоне скоро можно будет попробовать и уникальную новинку. "У нас в планах добавить в коллекцию любимое вино президента Владимира Путина — ребо от "Усадьбы Дивноморское", — отметила руководитель проекта.
Сегодня, как отметил генеральный директор "Главвино" Артем Мусаелян, в коллекции пока не представлены позиции из Дальнего Востока и Калининграда. Но в этом направлении идет работа. В перспективе расширится и линейка вин из Краснодарского края.
В "Главвино" обещают, что в павильоне скоро можно будет попробовать и уникальную новинку. "У нас в планах добавить в коллекцию любимое вино президента Владимира Путина — ребо от "Усадьбы Дивноморское", — отметила руководитель проекта.
"Надеемся, что "Главвино" станет основной презентационной площадкой российского вина. Здесь будут проводиться выставки, фестивали. Ситуация, которая сегодня сложилась вокруг России, требует перестроить экономические устои. И мы будем стараться поддерживать российских виноделов", — сказал Артем Мусаелян.
По его словам, за всю историю новой России “не было лучшего времени: раньше о таком разнообразии сортов и стилей не приходилось даже мечтать".
"Надеемся, что "Главвино" станет основной презентационной площадкой российского вина. Здесь будут проводиться выставки, фестивали. Ситуация, которая сегодня сложилась вокруг России, требует перестроить экономические устои. И мы будем стараться поддерживать российских виноделов", — сказал Артем Мусаелян.
По его словам, за всю историю новой России “не было лучшего времени: раньше о таком разнообразии сортов и стилей не приходилось даже мечтать".