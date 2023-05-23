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Захарова сравнила Гершковича и Ассанжа - РИА Новости, 23.05.2023
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23:40 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873753839.html
Захарова сравнила Гершковича и Ассанжа
Захарова сравнила Гершковича и Ассанжа - РИА Новости, 23.05.2023
Захарова сравнила Гершковича и Ассанжа
Арестованный сотрудник московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович не занимался журналистикой в отличие от находящегося за решеткой... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T23:40
2023-05-23T23:40
в мире
россия
сша
великобритания
эван гершкович
джулиан ассанж
мария захарова
wikileaks
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Арестованный сотрудник московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович не занимался журналистикой в отличие от находящегося за решеткой в Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат прокомментировала слова представителя совета национальной безопасности США Джона Кирби о продлении ареста Гершковича: "Он вообще не должен находиться под арестом. Журналистика - это не преступление". "Журналистика - это не то, чем занимался Гершкович в Екатеринбурге. Журналистика - это то, чем занимался Ассанж и за что он находится в тюрьме из-за американского преследования", - написала Захарова в своем телеграм-канале. Лефортовский суд Москвы во вторник продлил до 30 августа срок ареста Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, сообщили РИА Новости в суде. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в очередной раз отклонила запрос США на консульский доступ к Гершковичу "в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам", добавив, что ни один враждебный выпад не останется без жесткой реакции. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в США. Там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании.
https://ria.ru/20230419/grazhdanstvo-1866201958.html
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в мире, россия, сша, великобритания, эван гершкович, джулиан ассанж, мария захарова, wikileaks, европейский суд по правам человека (еспч), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, США, Великобритания, Эван Гершкович, Джулиан Ассанж, Мария Захарова, WikiLeaks, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Захарова сравнила Гершковича и Ассанжа

Захарова призывах США по Гершковичу: он не занимался журналистикой в отличие от Ассанжа

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Арестованный сотрудник московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович не занимался журналистикой в отличие от находящегося за решеткой в Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала слова представителя совета национальной безопасности США Джона Кирби о продлении ареста Гершковича: "Он вообще не должен находиться под арестом. Журналистика - это не преступление".
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"Журналистика - это не то, чем занимался Гершкович в Екатеринбурге. Журналистика - это то, чем занимался Ассанж и за что он находится в тюрьме из-за американского преследования", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Лефортовский суд Москвы во вторник продлил до 30 августа срок ареста Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в очередной раз отклонила запрос США на консульский доступ к Гершковичу "в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам", добавив, что ни один враждебный выпад не останется без жесткой реакции.
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ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в США. Там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании.
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В миреРоссияСШАВеликобританияЭван ГершковичДжулиан АссанжМария ЗахароваWikiLeaksЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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