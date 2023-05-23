https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873753839.html

Захарова сравнила Гершковича и Ассанжа

Захарова сравнила Гершковича и Ассанжа - РИА Новости, 23.05.2023

Захарова сравнила Гершковича и Ассанжа

Арестованный сотрудник московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович не занимался журналистикой в отличие от находящегося за решеткой... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T23:40

2023-05-23T23:40

2023-05-23T23:40

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мария захарова

wikileaks

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Арестованный сотрудник московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович не занимался журналистикой в отличие от находящегося за решеткой в Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат прокомментировала слова представителя совета национальной безопасности США Джона Кирби о продлении ареста Гершковича: "Он вообще не должен находиться под арестом. Журналистика - это не преступление". "Журналистика - это не то, чем занимался Гершкович в Екатеринбурге. Журналистика - это то, чем занимался Ассанж и за что он находится в тюрьме из-за американского преследования", - написала Захарова в своем телеграм-канале. Лефортовский суд Москвы во вторник продлил до 30 августа срок ареста Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, сообщили РИА Новости в суде. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в очередной раз отклонила запрос США на консульский доступ к Гершковичу "в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам", добавив, что ни один враждебный выпад не останется без жесткой реакции. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в США. Там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании.

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https://ria.ru/20230418/simonyan-1866025170.html

https://ria.ru/20230509/gershkovich-1870590820.html

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